Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги

Представитель Первой лиги – полтавская «Ворскла» – доиграет нынешний сезон, несмотря на трансферные баны и задолженности перед игроками, о которых сообщалось ранее.

Руководство полтавского клуба находится на завершающей стадии решения своих финансовых проблем. По этой причине игре с запорожским «Металлургом», которая состоится 22 марта, ничего не угрожает:

«Ворскла» имеет финансы, чтобы по меньшей мере доиграть сезон-2025/26. На днях игрокам была выплачена зарплата за январь, поэтому остается лишь долг за февраль.

Такая задержка вполне привычная ситуация даже для нескольких представителей Премьер-лиги.

Руководство клуба настроено решить «бытовые» вопросы команды. Речь, прежде всего, о питании на клубной базе», – сообщил UA-Football.

После 18 сыгранных туров подопечные Валерия Куценко набрали 21 балл и разместились на девятой позиции в турнирной таблице.