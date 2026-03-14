Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Полтавский клуб находится на финальной стадии решения финансовых проблем
Представитель Первой лиги – полтавская «Ворскла» – доиграет нынешний сезон, несмотря на трансферные баны и задолженности перед игроками, о которых сообщалось ранее.
Руководство полтавского клуба находится на завершающей стадии решения своих финансовых проблем. По этой причине игре с запорожским «Металлургом», которая состоится 22 марта, ничего не угрожает:
«Ворскла» имеет финансы, чтобы по меньшей мере доиграть сезон-2025/26. На днях игрокам была выплачена зарплата за январь, поэтому остается лишь долг за февраль.
Такая задержка вполне привычная ситуация даже для нескольких представителей Премьер-лиги.
Руководство клуба настроено решить «бытовые» вопросы команды. Речь, прежде всего, о питании на клубной базе», – сообщил UA-Football.
После 18 сыгранных туров подопечные Валерия Куценко набрали 21 балл и разместились на девятой позиции в турнирной таблице.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех
Сине-желтые имеют в активе 16 наград: 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых