  4. Матвей БОДНАР: «Я ощущаю доверие тренерского штаба»
14 марта 2026, 13:52 | Обновлено 14 марта 2026, 13:53
Матвей БОДНАР: «Я ощущаю доверие тренерского штаба»

Форвард «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с житомирским «Полесьем»

В матче 20-го тура УПЛ «Кривбасс» в гостях сыграет с «Полесьем». 18-летний нападающий криворожского клуба Матвей Боднар поделился ожиданиями от принципиального матча.

– Какие эмоции перед игрой с «Полесьем»?

– Эмоции перед игрой всегда одинаковы, неважно какой соперник. Настроение боевое и жажда победы в каждом матче.

– Поделись, насколько непросто молодому игроку бороться за место в составе главной команды «Кривбасса»?

– Я думаю, всегда непросто бороться за место в составе, тем более такой команды. Надо работать полностью, отдаваться полностью. Очень важно, что я чувствую доверие тренерского штаба, и для меня это еще больший стимул работать.

– Что, по твоему мнению, может стать ключом к успеху «Кривбасса» в субботу?

– Прежде всего, чтобы ребята все до единого отдались на поле максимально. Неважно – это те, кто выйдут в стартовом составе или со скамейки запасных. Мы – одно целое. И чтобы была большая жажда победы.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Матвей Боднар
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
