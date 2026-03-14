Матвей БОДНАР: «Я ощущаю доверие тренерского штаба»
Форвард «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с житомирским «Полесьем»
В матче 20-го тура УПЛ «Кривбасс» в гостях сыграет с «Полесьем». 18-летний нападающий криворожского клуба Матвей Боднар поделился ожиданиями от принципиального матча.
– Какие эмоции перед игрой с «Полесьем»?
– Эмоции перед игрой всегда одинаковы, неважно какой соперник. Настроение боевое и жажда победы в каждом матче.
– Поделись, насколько непросто молодому игроку бороться за место в составе главной команды «Кривбасса»?
– Я думаю, всегда непросто бороться за место в составе, тем более такой команды. Надо работать полностью, отдаваться полностью. Очень важно, что я чувствую доверие тренерского штаба, и для меня это еще больший стимул работать.
– Что, по твоему мнению, может стать ключом к успеху «Кривбасса» в субботу?
– Прежде всего, чтобы ребята все до единого отдались на поле максимально. Неважно – это те, кто выйдут в стартовом составе или со скамейки запасных. Мы – одно целое. И чтобы была большая жажда победы.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 20-го тура УПЛ начнется в 13:42
Президент Динамо закурил прямо в ложе