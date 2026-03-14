Андрусв АРАУХО: «Полесье – непростой соперник»

В поединке 20-го тура УПЛ «Кривбасс» на выезде сыграет с «Полесьем». Венесуэльский полузащитник криворожского клуба Андрусв Араухо рассказал об ожиданиях от принципиального поединка.

– В предыдущем матче ты травмировался. Как сейчас чувствуешь себя и полностью ли восстановился?

– Это был непростой момент для меня, с эмоциональной точки зрения, в том числе. Вероятно, это повреждение было скорее испугом, но, слава Богу, нам вместе удалось это преодолеть. Слава Богу, я здоров и уже готов к новым испытаниям.

– Считаешь ли матч с «Полесьем» принципиальным? Какие ожидания от этой игры?

– Да, конечно. Хотя, думаю, не только с «Полесьем» – у нас впереди много важных матчей, но нужно сконцентрироваться на ближайшем. «Полесье» – непростой соперник, однако мы будем стараться выложиться по полной, чтобы получить три очка. Это очень важно для нас, чтобы продолжать подниматься в турнирной таблице.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Кривбасса» перед этой игрой?

– Пусть всегда нас поддерживают и остаются едиными. Они очень важны для нас. Их поддержка и сила дают нам мотивацию выходить на поле и отдавать себя в игре. Благодарю вас за то, что вы всегда с нами.