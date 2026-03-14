Календарь? Не слышали. В Норвегии переносят матчи Буде-Глимта из-за ЛЧ
Споры, конечно, есть. Как и недовольные. Однако это повод задуматься и для почитателей УПЛ
Норвежский «Буде-Глимт», безусловно, стал главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Эта команда уже установила ряд любопытных достижений в самом престижном клубном турнире европейского континента, повторив, в частности, и серию из пяти кряду побед среди команд не из топ-5 лиг, первым автором которой в нынешнем веке стал представитель Украины – «Шахтер».
Команда Кьетиля Кнутсена своей игрой в Лиге чемпионов действительно приятно шокировала не только всю Европу, но и, похоже, свой родной чемпионат. Причем до такой степени, что там уже начинается история, которую многие так не любят, скажем, в украинской Премьер-лиге – переносы матчей.
Розыгрыш элитарного дивизиона норвежского клубного футбола – Элитсерии – проходит по достаточно привычной для скандинавский и северных стран системе «весна-осень». Это означает, что только сейчас, в середине марта, в местном чемпионате начинается сезон-2026, однако «Буде-Глимт», занявший в минувшем сезоне второе место, не стартует вместе с остальными командами-участницами лиги. Более того, ситуация рискует лишь усугубляться в дальнейшем, если подопечные Кнутсена продолжат уверенно двигаться по турнирной сетке плей-офф Лиги чемпионов.
Но давайте по порядку: розыгрыш норвежской Элитсерии-2026 стартует уже сегодня, 14 марта. Причем матчем, который бы открывал новое первенство, должна была стать битва между «Сарпсборгом» и «Буде-Глимтом», однако она не состоится, так как была перенесена на пока еще неопределенный срок. Причиной для этого стало участие «Буде-Глимта» в розыгрыше Лиги чемпионов-2025/26, а точнее – необходимость норвежской команды уже 17 марта провести в португальском Лиссабоне ответный поединок 1/8 финала против местного «Спортинга» (первая игра, напомним, завершилась убедительной победой «Буде-Глимта» со счетом 3:0).
Более того, организаторы уже перенесли и матч второго тура Элитсерии-2026, в котором «Буде-Глимт» 22 марта должен был на своем поле принимать «Хамаркамератене». Пока предполагается, что в этот день, 22 марта, команда Кнутсена проведет четвертьфинальный матч национального Кубка против «Лиллестрема», соответственно игру которого во втором туре чемпионата (против «Кристиансунда») уже также заблаговременно перенесли на неопределенный срок.
В «Буде-Глимте» в целом спокойно восприняли факт переноса двух стартовых матчей чемпионата, хотя понимают, что подобное вряд ли выглядит справедливым по отношению к другим участникам соревнования, а потому требует регулирования в соответствии с регламентными нормами, которые на текущий момент подобного абсолютно не предполагали.
«Судя по тому, что я понимаю на текущий момент, – заявил 49-летний помощник главного тренера «Буде-Глимта» Гауте Хельструп, – некоторые наши матчи в чемпионате, вероятно, придется перенести. Мы обсуждаем это и в конечном итоге найдем решение, но в любом случае, в первую очередь, ассоциация должна будет установить правила».
Ситуация с переносом не выглядит однозначной и для самих игроков «Буде-Глимта», для которых крайне непривычно будет пропускать старт чемпионата из-за участия в другом турнире.
«Да, я могу признаться, что будет странно видеть начало Элитсерии без нас», – сказал 22-летний полузащитник «Буде-Глимта» Фредрик Шевольд.
Более того, прямо сейчас в руководстве Норвежской футбольной ассоциации и элитарной лиги тамошнего футбола осознают, что в ближайшем будущем им, вероятно, придется также переносить еще и два последующих матча «Буде-Глимт» в чемпионате, запланированные на 6 и 11 апреля (против «Кристиансунда» и «Викинга» соответственно). Причина все та же – если представитель Норвегии выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, то поединки этой стадии запланированы к проведению на 7 и 14 апреля, что способно создать подопечным Кнутсена проблемы в подготовке к континентальным противостояниям.
Фактически руководители норвежского футбола в своем стремлении помочь «Буде-Глимту» как можно лучше подготовиться и подойти к матчам плей-офф Лиги чемпионов ставят под сомнение спортивный принцип и справедливость календаря по отношению к другим участникам Элитсерии. И в самом чемпионате далеко не все поддерживают такие решения организаторов и ассоциации…
Например, боссы «Лиллестрема» уже высказали свое несогласие с хаосом в календаре, который возник по причине переносов матчей «Буде-Глимта». В своем заявлении «канарейки» подчеркивают, что чемпионат и Кубок представляют собой «основу нашего футбольного движения», а европейские соревнования следует рассматривать лишь как «вишенку на торте». С подобными утверждениями согласны и некоторые другие участники лиги, хотя есть и те, кто поддерживает ассоциацию, лигу и «Буде-Глимт».
В частности, главный тренер действующего чемпиона Норвегии «Викинга» Мортен Йенсен открыто заявил, что «приоритетом должно быть предоставление норвежским командам возможности показать себя с наилучшей стороны в Европе». Этот специалист уверен, что «зеленый свет» для полпредов страны в континентальных соревнованиях крайне необходим, чтобы в целом повышать уровень и благосостояние Элитсерии.
И в целом Йенсен во многом прав, так как за последние годы успешные выступления в еврокубках со стороны «Буде-Глимта», «Мольде» и «Бранна» существенно подняли Норвегию в таблице коэффициентов УЕФА, что крайне важно тому же «Викингу» как чемпиону страны, так как поможет команде получить лучшие позиции в квалификации Лиги чемпионов и, как следствие, претендовать на хорошие призовые от УЕФА.
Теперь остается посмотреть, как с ситуацией справятся чиновники Норвежской футбольной ассоциации. Если «Буде-Глимт» выйдет как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов и переносы его матчей в национальном чемпионате продолжатся, то может возникнуть ситуация, при которой к пятому туру подопечные Кнутсена сыграют только одну игру, в то время как у большинства их соперников по Элитсерии-2026 будет уже по пять проведенных поединков.
Учитывая тот факт, что в нынешнем году летом состоится еще и чемпионат мира-2026, из-за которого все национальные лиги будут вынужденно уходить на паузу, расписание национальных соревнований рискует стать большой проблемой для норвежской ассоциации. Однако в финансовом плане участие «Буде-Глимта» в четвертьфинале Лиги чемпионов принесет огромные доходы, как напрямую клубу (который заработает минимум 12,5 миллионов евро за этот раунд), так и всему клубному норвежскому движению. И это мы еще не вспоминаем об огромном коммерческом и медийном влиянии, поэтому это один из тех случаев, когда проблемы приносят не только плохие новости.
Любопытно, что со схожими проблемами периодически сталкивается и украинский клубный футбол, где также существует ревностное отношение клубов в аспекте якобы неравных условий и отношения к ним со стороны УАФ и УПЛ. Причем у нас также есть те, кто ратует за переносы в интересах клубов, которые представляют страну на евроарене, так и те, кто противится этому…
И, как минимум с точки зрения логики и справедливости, вторые имеют больше оснований быть поддержанными широкой общественностью, но с другой стороны… Согласитесь, нам бы всем сейчас те же проблемы, что и у норвежцев и их сенсационно-блестящего «Буде-Глимт». Что ж, не способны к этому сами, так хоть порадуемся за других, кто столь успешно противостоит на топ-уровне представителям пятерки лучших лиг Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба может перейти в Англию
Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики