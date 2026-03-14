Календарь? Не слышали. В Норвегии переносят матчи Буде-Глимта из-за ЛЧ

Норвежский «Буде-Глимт», безусловно, стал главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Эта команда уже установила ряд любопытных достижений в самом престижном клубном турнире европейского континента, повторив, в частности, и серию из пяти кряду побед среди команд не из топ-5 лиг, первым автором которой в нынешнем веке стал представитель Украины – «Шахтер».

Команда Кьетиля Кнутсена своей игрой в Лиге чемпионов действительно приятно шокировала не только всю Европу, но и, похоже, свой родной чемпионат. Причем до такой степени, что там уже начинается история, которую многие так не любят, скажем, в украинской Премьер-лиге – переносы матчей.

Розыгрыш элитарного дивизиона норвежского клубного футбола – Элитсерии – проходит по достаточно привычной для скандинавский и северных стран системе «весна-осень». Это означает, что только сейчас, в середине марта, в местном чемпионате начинается сезон-2026, однако «Буде-Глимт», занявший в минувшем сезоне второе место, не стартует вместе с остальными командами-участницами лиги. Более того, ситуация рискует лишь усугубляться в дальнейшем, если подопечные Кнутсена продолжат уверенно двигаться по турнирной сетке плей-офф Лиги чемпионов.

Но давайте по порядку: розыгрыш норвежской Элитсерии-2026 стартует уже сегодня, 14 марта. Причем матчем, который бы открывал новое первенство, должна была стать битва между «Сарпсборгом» и «Буде-Глимтом», однако она не состоится, так как была перенесена на пока еще неопределенный срок. Причиной для этого стало участие «Буде-Глимта» в розыгрыше Лиги чемпионов-2025/26, а точнее – необходимость норвежской команды уже 17 марта провести в португальском Лиссабоне ответный поединок 1/8 финала против местного «Спортинга» (первая игра, напомним, завершилась убедительной победой «Буде-Глимта» со счетом 3:0).

Более того, организаторы уже перенесли и матч второго тура Элитсерии-2026, в котором «Буде-Глимт» 22 марта должен был на своем поле принимать «Хамаркамератене». Пока предполагается, что в этот день, 22 марта, команда Кнутсена проведет четвертьфинальный матч национального Кубка против «Лиллестрема», соответственно игру которого во втором туре чемпионата (против «Кристиансунда») уже также заблаговременно перенесли на неопределенный срок.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кьетиль Кнутсен

В «Буде-Глимте» в целом спокойно восприняли факт переноса двух стартовых матчей чемпионата, хотя понимают, что подобное вряд ли выглядит справедливым по отношению к другим участникам соревнования, а потому требует регулирования в соответствии с регламентными нормами, которые на текущий момент подобного абсолютно не предполагали.

«Судя по тому, что я понимаю на текущий момент, – заявил 49-летний помощник главного тренера «Буде-Глимта» Гауте Хельструп, – некоторые наши матчи в чемпионате, вероятно, придется перенести. Мы обсуждаем это и в конечном итоге найдем решение, но в любом случае, в первую очередь, ассоциация должна будет установить правила».

Ситуация с переносом не выглядит однозначной и для самих игроков «Буде-Глимта», для которых крайне непривычно будет пропускать старт чемпионата из-за участия в другом турнире.

«Да, я могу признаться, что будет странно видеть начало Элитсерии без нас», – сказал 22-летний полузащитник «Буде-Глимта» Фредрик Шевольд.

Более того, прямо сейчас в руководстве Норвежской футбольной ассоциации и элитарной лиги тамошнего футбола осознают, что в ближайшем будущем им, вероятно, придется также переносить еще и два последующих матча «Буде-Глимт» в чемпионате, запланированные на 6 и 11 апреля (против «Кристиансунда» и «Викинга» соответственно). Причина все та же – если представитель Норвегии выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов, то поединки этой стадии запланированы к проведению на 7 и 14 апреля, что способно создать подопечным Кнутсена проблемы в подготовке к континентальным противостояниям.

Фактически руководители норвежского футбола в своем стремлении помочь «Буде-Глимту» как можно лучше подготовиться и подойти к матчам плей-офф Лиги чемпионов ставят под сомнение спортивный принцип и справедливость календаря по отношению к другим участникам Элитсерии. И в самом чемпионате далеко не все поддерживают такие решения организаторов и ассоциации…

Например, боссы «Лиллестрема» уже высказали свое несогласие с хаосом в календаре, который возник по причине переносов матчей «Буде-Глимта». В своем заявлении «канарейки» подчеркивают, что чемпионат и Кубок представляют собой «основу нашего футбольного движения», а европейские соревнования следует рассматривать лишь как «вишенку на торте». С подобными утверждениями согласны и некоторые другие участники лиги, хотя есть и те, кто поддерживает ассоциацию, лигу и «Буде-Глимт».

В частности, главный тренер действующего чемпиона Норвегии «Викинга» Мортен Йенсен открыто заявил, что «приоритетом должно быть предоставление норвежским командам возможности показать себя с наилучшей стороны в Европе». Этот специалист уверен, что «зеленый свет» для полпредов страны в континентальных соревнованиях крайне необходим, чтобы в целом повышать уровень и благосостояние Элитсерии.

И в целом Йенсен во многом прав, так как за последние годы успешные выступления в еврокубках со стороны «Буде-Глимта», «Мольде» и «Бранна» существенно подняли Норвегию в таблице коэффициентов УЕФА, что крайне важно тому же «Викингу» как чемпиону страны, так как поможет команде получить лучшие позиции в квалификации Лиги чемпионов и, как следствие, претендовать на хорошие призовые от УЕФА.

Теперь остается посмотреть, как с ситуацией справятся чиновники Норвежской футбольной ассоциации. Если «Буде-Глимт» выйдет как минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов и переносы его матчей в национальном чемпионате продолжатся, то может возникнуть ситуация, при которой к пятому туру подопечные Кнутсена сыграют только одну игру, в то время как у большинства их соперников по Элитсерии-2026 будет уже по пять проведенных поединков.

Учитывая тот факт, что в нынешнем году летом состоится еще и чемпионат мира-2026, из-за которого все национальные лиги будут вынужденно уходить на паузу, расписание национальных соревнований рискует стать большой проблемой для норвежской ассоциации. Однако в финансовом плане участие «Буде-Глимта» в четвертьфинале Лиги чемпионов принесет огромные доходы, как напрямую клубу (который заработает минимум 12,5 миллионов евро за этот раунд), так и всему клубному норвежскому движению. И это мы еще не вспоминаем об огромном коммерческом и медийном влиянии, поэтому это один из тех случаев, когда проблемы приносят не только плохие новости.

Любопытно, что со схожими проблемами периодически сталкивается и украинский клубный футбол, где также существует ревностное отношение клубов в аспекте якобы неравных условий и отношения к ним со стороны УАФ и УПЛ. Причем у нас также есть те, кто ратует за переносы в интересах клубов, которые представляют страну на евроарене, так и те, кто противится этому…

И, как минимум с точки зрения логики и справедливости, вторые имеют больше оснований быть поддержанными широкой общественностью, но с другой стороны… Согласитесь, нам бы всем сейчас те же проблемы, что и у норвежцев и их сенсационно-блестящего «Буде-Глимт». Что ж, не способны к этому сами, так хоть порадуемся за других, кто столь успешно противостоит на топ-уровне представителям пятерки лучших лиг Европы.