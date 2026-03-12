Буде-Глимт повторил достижение Шахтера в Лиге чемпионов

Накануне в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов действующий вице-чемпион Норвегии «Буде-Глимт» на своем поле переиграл лиссабонский «Спортинг» (3:0).

Сенсационные норвежцы продолжают творить историю и по состоянию на сейчас повторили достижение, которое ранее в самом престижном клубном турнире Европы установил «Шахтер».

В сезоне-2010/11 «Шахтер» под руководством Мирчи Луческу стал первой командой из вне топ-5 европейских чемпионатов, которая одержала пять кряду побед в поединках Лиги чемпионов в нынешнем веке. Тогда «горняки» обыграли «Арсенал» (2:1), «Партизан» (3:0) и «Брагу» (2:0) на групповой стадии, после чего нанесли два кряду поражения «Роме» (3:2, 3:0) в 1/8 финала, а затем потерпели фиаско в четвертьфинальном противостоянии с «Барселоной» (1:5, 0:1).

Также пять кряду побед в Лиге чемпионов в XXI веке из команд, которые не принадлежат к чемпионатам топ-5, впоследствии удавалось одержать «зениту» (2015 год), «Порту» (2018), «Аяксу» (в 2021-м амстердамцы и вовсе выиграли шесть кряду матчей, но все - на групповой стадии) и ныне «Буде-Глимту».

Текущая пятиматчевая победная серия норвежцев в Лиге чемпионов состоит из следующих поединков: «Манчестер Сити» (3:1), «Атлетико» (2:1), «Интер» (3:1, 2:1) и «Спортинг» (3:0).

Свой следующий матч в ЛЧ «Буде-Глимт» проведет 17 марта. Это будет ответная игра 1/8 финала против «Спортинга», которая состоится в Португалии.