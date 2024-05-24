Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кривбассе отреагировали на неожиданное предложение Срны
Украина. Премьер лига
24 мая 2024, 10:45 |
998
3

В Кривбассе отреагировали на неожиданное предложение Срны

Артем Гагарин удивлен позицией «Шахтера» по переносам матчей

24 мая 2024, 10:45 |
998
3
В Кривбассе отреагировали на неожиданное предложение Срны
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин отреагировал на неожиданное предложение директора донецкого «Шахтера» Дарио Срны о прекращении практики переносов матчей.

– Артем, Дарио Срна сказал, что «Шахтер» выступает инициатором-противником переносов матчей УПЛ. Какова позиция «Кривбасса» по этому поводу?

– Относительно переносов наша позиция с самого начала была и остается неизменной, ведь именно мы и были инициатором отмены пункта 15 шестой статьи действующего регламента. Относительно заявления Дарио, то мы были удивлены, учитывая позицию «Шахтера» на всех заседаниях клубов УПЛ, где они как раз поддерживали переносы матчей и именно они в прошлом году добавили в регламент пункт о переносе игр без согласия другой стороны. Большинство клубов в этом году поддержало предложение ФК «Кривбасс», против были «Шахтер», «Динамо», «Заря» и «Александрия», которая воздержалась.

– Как думаете, почему «Шахтер» изменил свое решение?

– Я не могу отвечать за «Шахтер». Но «Кривбассу» очень приятно, что Срна и ФК «Шахтер» сделали правильные выводы и прислушались к большинству клубов. У всех должны быть равные условия. Это есть принципы фэйр-плей. Надеемся, что так же ко всем нам присоединятся «Динамо», «Заря» и «Днепр-1» в вопросе с единым телепулом, и наконец-то мы все объединимся и будем вместе развивать и спасать украинский футбол.

– Насколько я понял, решение по отмене переносов матчей уже принято.

– Да. За него проголосовали два раза. Первый раз клубы поддержали редакцию «Кривбасса», когда мы предложили отмену переносов. А второй раз проголосовали, когда были приняты некоторые изменения, связанные с Олимпийской сборной. Большинство клубов и во второй раз поддержали отмену переносов и даже смену стадионов.

По теме:
Президент Ингульца: «Я ох**вший от судейства. Почему раньше нельзя было?»
Клуб из Нидерландов уведомил о возвращении игрока в Динамо Киев
ЛНЗ – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарио Срна чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк перенос матчей Украинская Премьер-лига Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
Бокс | 23 мая 2024, 20:09 3
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри
У Джошуа было то же самое. Экс-чемпион мира назвал причину поражения Фьюри

Рикки Хаттон поделился эмоциями от боя

С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
Футбол | 23 мая 2024, 15:10 18
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ
С кем сыграет Динамо? Как триумф Аталанты повлиял на посев киевлян в Q2 ЛЧ

Столичному клубу нужен финиш «Аталанты» в топ-4 Серии А 2023/24

Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Футбол | 24.05.2024, 09:51
Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Лучший бомбардир Франции завершит карьеру в сборной после Евро-2024
Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Футбол | 24.05.2024, 06:05
Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Стало известно, чем завершился спарринг Джошуа и Фьюри в 2010 году
Бокс | 23.05.2024, 10:56
Стало известно, чем завершился спарринг Джошуа и Фьюри в 2010 году
Стало известно, чем завершился спарринг Джошуа и Фьюри в 2010 году
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Какая-то непонятка. Если проголосовали за отмену переносов раньше, то что это за инициатива от шахты?
Если проголосовали после инициативы, то слишком оперативно все организовано. Это тоже подозрительно.
Ответить
0
Дані Рохас
Динамо, Заря хотя бы башкой думают а не дыркой своей
Ответить
0
Дані Рохас
Чем вам переносы то теперь не угодили? Нормальная практика, в той же АПЛ почти целый тур был перенесен, разные матчи - по разным причинам. У нас сейчас огромные проблемы с выездами и переездами, с ближайшие годы если не больше это никак не решиться, как вы хотите развивать спасать украинский футбол? 
страстные фанатики тех поражений
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
Бывший чемпион мира назвал свой счет в бою Усик – Фьюри
22.05.2024, 13:59 3
Бокс
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
ВИДЕО. Как Шевченко встретился с Роналду на мегафайте Усик – Фьюри
23.05.2024, 08:19 3
Футбол
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
Алонсо объяснил, почему Байер не смог одолеть Аталанту в финале Лиге Европы
23.05.2024, 03:17 4
Футбол
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться
23.05.2024, 07:03 29
Бокс
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
ФОТО. Реакция Роналду на нокдаун в девятом раунде супербоя Фьюри – Усик
22.05.2024, 12:45 4
Бокс
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
Новый клуб, новая роль. Мирча Луческу возвращается в большой футбол
22.05.2024, 10:15 1
Футбол
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
КАЛАДЗЕ: «В Грузии не пройдет ситуация, как в Украине. Воюйте в Балтии»
23.05.2024, 19:51 74
Война
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
Барселона готова отдать сумасшедшие деньги за украинскую звезду Жироны
23.05.2024, 09:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем