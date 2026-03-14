Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 11:44 | Обновлено 14 марта 2026, 12:03
Пономаренко продлил голевую серию в УПЛ

Более длительные голевые серии имели только Алекс Тейшейра и Андрей Воробей

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

В матче с «Оболонью» (2:1) 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко продлил свою голевую серию в УПЛ до 6 игр. 6 декабря 2025 года Матвей забил в гостях «Кудровке», а через 8 дней – дома «Вересу». 20 февраля поставил на своем поле автограф в воротах «Руха». Через 7 дней сделал дубль в домашнем поединке киевлян с «Эпицентром», а 8 марта – в гостевом с «Полесьем».

В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии с забитыми мячами имели только Алекс Тейшейра – из 10 и 7 матчей, а также Андрей Воробей – из 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины

Матчи

(Голы)

Игрок

Клуб

Сезон

10

(17)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2015/16

7

(11)

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2014/15-2015/16

7

(9)

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

2000/01

6

(8)

Александр ГАЙДАШ

Таврия

1994/95

6

(8)

Артем ДОВБИК

Днепр-1

2021/22

6*

(8)

Матвей ПОНОМАРЕНКО

Динамо

2025/26

6

(7)

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ

Днепр

2002/03

6

(7)

Максим ШАЦКИХ

Динамо

2002/03-2003/04

6

(6)

Автандил КАПАНАДЗЕ

Нива Т

1997/98

6

(6)

Иван ГЕЦКО

Карпаты

1998/99-1999/00

6

(6)

Александр КОСЫРИН

Черноморец

2003/04

6

(6)

ДИОГО РИНКОН

Динамо

2005/06

6

(6)

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Днепр

2012/13-2013/14

6

(6)

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

2016/17

6

(6)

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

2017/18

* серия не закончена.

Микола Унгурян
є надія що серія триватиме, як і те що він стане кращим бомбардиром УПЛ в цьому сезоні
