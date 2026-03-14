Пономаренко продлил голевую серию в УПЛ

В матче с «Оболонью» (2:1) 20-летний форвард «Динамо» Матвей Пономаренко продлил свою голевую серию в УПЛ до 6 игр. 6 декабря 2025 года Матвей забил в гостях «Кудровке», а через 8 дней – дома «Вересу». 20 февраля поставил на своем поле автограф в воротах «Руха». Через 7 дней сделал дубль в домашнем поединке киевлян с «Эпицентром», а 8 марта – в гостевом с «Полесьем».

В истории украинских чемпионатов более продолжительные серии с забитыми мячами имели только Алекс Тейшейра – из 10 и 7 матчей, а также Андрей Воробей – из 7.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии игроков в чемпионатах Украины

Матчи (Голы) Игрок Клуб Сезон 10 (17) АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2015/16 7 (11) АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2014/15-2015/16 7 (9) Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер 2000/01 6 (8) Александр ГАЙДАШ Таврия 1994/95 6 (8) Артем ДОВБИК Днепр-1 2021/22 6* (8) Матвей ПОНОМАРЕНКО Динамо 2025/26 6 (7) Олег ВЕНГЛИНСКИЙ Днепр 2002/03 6 (7) Максим ШАЦКИХ Динамо 2002/03-2003/04 6 (6) Автандил КАПАНАДЗЕ Нива Т 1997/98 6 (6) Иван ГЕЦКО Карпаты 1998/99-1999/00 6 (6) Александр КОСЫРИН Черноморец 2003/04 6 (6) ДИОГО РИНКОН Динамо 2005/06 6 (6) Евгений СЕЛЕЗНЕВ Днепр 2012/13-2013/14 6 (6) Факундо ФЕРРЕЙРА Шахтер 2016/17 6 (6) Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 2017/18

* серия не закончена.