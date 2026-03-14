Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в европейских чемпионатах в период с 14-го по 15-е марта.

Чемпионат Англии

30 тур

14.03.2026

«Арсенал» – «Эвертон»

Чемпионат Англии выходит на финишную прямую. Теперь каждое добытое очко – на вес золота, а каждое потерянное – и того дороже. «Арсенал» - все еще главный претендент на чемпионскую корону, «Эвертон» - все еще темная лошадка. Однако на данном этапе «канониров» вряд ли нужно величать «лучшей командой европейского сезона»: поубавилась прыть у лондонцев, они заметно устали. «Эвертон» в то же время тихим ходом плетется в еврокубки. И, вполне возможно, там окажется, если все для команды нашего Виталия Миколенко сложится удачно. Этот матч мог бы быть украинским дерби, но Александра Зинченко в «Арсенале» уже нет. Зато Миколенко в лагере «ирисок» – практически незаменим. Команда Артеты видится фаворитом поединка, но я уверен, что игра для хозяев сложится непросто. Впрочем, и для гостей тоже. Тем не менее, прогнозирую победу лидера. Скорее всего, минимальную победу.

15.03.2026

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»

Любая успешная серия когда-нибудь заканчивается. Успешная серия «МанЮнайтед» под руководством Майкла Каррика оборвалась в минувшем туре, где «красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу». Знаменитому заросшему фану «МЮ», ждущему пять подряд побед своих любимцев, придется снова все начинать с нуля. Не исключаю, что после фиаско в игре с «сороками» для манкунианцев могут начаться серые будни. Как, к слову, серые будни начались для «Астон Виллы» после блестящей победной серии. Эта игра – без преувеличения матч за шесть очков. Победитель наверняка забронирует себе участие в новом сезоне ЛЧ, тогда как проигравшему придется приложить максимум усилий, чтобы там оказаться. Не только подопечные Каррика, но и подопечные Эмери с уязвленным самолюбием, ибо в минувшем туре «вилланы» разгромно уступили дома «Челси». Так что матч обещает стать интересным, боевым и, по всей видимости, результативным. «Обе забьет» - как раз для этой игры. Что же касается победителя, то склоняюсь в пользу хозяев.

Чемпионат Германии

26 тур

14.03.2026

«Байер» – «Бавария»

Не нужно питать иллюзий: «чемпионских» матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги уже не будет. После того, как «Бавария» и второй раз прихлопнула «Дортмунд», судьба Серебряной Салатницы предрешена. «Звезда Юга» уже не отдаст заветный трофей. Тем не менее, предстоящая встреча действующего чемпиона и вице-чемпиона все равно обещает стать встречей с повышенным градусом. Принципиальность ведь никуда не делась. Соперники в равных условиях, ибо среди недели провели матчи в Лиги чемпионов. Вряд ли ошибусь, если предположу, что в этой игре «фармацевты» будут лезть из кожи вон, дабы зацепиться за очки, ибо они все еще претендуют на зону Лиги чемпионов. Получится ли у них? Вряд ли. На мой взгляд, выиграют гости. При «обе забьют».

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

Чемпионат Испании

28 тур

15.03.2026

«Барселона» – «Севилья»

Собранная наспех из свободных агентов «Севилья», явно забывшая о своих славных временах, в нынешнем сезоне может себе позволить претендовать на статус крепкого середняка. И это – в лучшем случае. Тем не менее, в первом круге «Гордость Андалусии» в родных стенах посрамила «Гордость Каталонии» - 4:1. Никогда такого не было, и вот опять. Может ли «Севилья» повторить? Сомневаюсь. Хотя «Барса» и провела среди недели изнурительный поединок ЛЧ против «Ньюкасла», все-таки в этот раз недооценки соперника со стороны «блауграны» быть не должно. Потому что наверняка еще свежа в памяти оплеуха на «Санчес Писхуане», за которую нужно отомстить. Да и выборы президента «Барселоны» на носу. Так что рекомендую ставить на победу хозяев. Не удивлюсь, если эта победа получится крупной.

Чемпионат Италии

29 тур

14.03.2026

«Интер» – «Аталанта»

«Черно-синие» против еще одних «черно-синих». Лидер против все еще претендента на зону Лиги чемпионов. Однако, при кажущейся интриге, как раз интриги, на мой взгляд, в этой игре будет не так уж и много. Сложно найти в новейшей истории более неудобного соперника для «Аталанты», чем «Интер». Даже великий и ужасный Гасперини не мог совладать с «Интернационале». Вряд ли совладает и пока еще невеликий Палладино. Тем более, что «богиня» будет играть на выезде. Тем более, что бергамаски среди недели разгромно влетели «Баварии» в чемпионской Лиге. В общем, настоятельно рекомендую ставить на победу хозяев.

15.03.2026

«Комо» – «Рома»

Лобовой матч, вне всяких сомнений. Игра за шесть очков, и журналистским штампом в этом случае и не пахнет. У оппонентов – очковое равенство, и победа любого из них позволит в определенной степени отцепить проигравшего от борьбы за зону Лиги чемпионов. Встретятся команды с одной из лучших в серии А оборон – пропустили по 21 мячу. Меньше пропустили лишь «россо-нери». Предугадать исход такого матча – себе дороже. Но если вы по какой-то причине решили не обходить эту игру стороной, то тогда я бы очень осторожно рекомендовал ставить на победу хозяев. Скорее всего, минимальную победу.

Чемпионат Франции

26 тур

15.03.2026

«Ренн» – «Лилль»

Вот так выглядит центральный поединок тура в Лиге1: пятая команда в турнирной таблице против шестой. Соперники при благоприятном стечении обстоятельств могут финишировать даже в зоне Лиги чемпионов. Вот за эту пресловутую зону они и будут сражаться. «Ренн» сейчас на ходу: добыл четыре подряд побед, что и позволило команде заскочить в топ-пятерку. Но ведь и «доги» тоже не лыком шиты: не проигрывают в шести последних поединках из восьми. К тому же, исторически «Ренн» можно считать удобным оппонентом для «Лилля». А еще в составе «догов» есть нестареющий Оливье Жиру, недавно забивший 300-й гол в своей карьере. В общем, все вышеизложенное сводится к тому, что гости вряд ли проиграют. И «обе забьют» - к этому тоже все сводится.

