Динамо оформило аренду талантливого футболиста

Киевское «Динамо» оформило аренду 18-летнего малийского полузащитника Усмана Саване.

По данным твиттер-канала Référence14sport.ml, хавбек, который в прошлом году отпраздновал свое 18-летие, перешел из клуба «Бамако» и будет выступать за молодежную команду киевского клуба U-19 до конца текущего сезона.

Саване присоединился к «Динамо» в качестве атакующего полузащитника и уже включен в состав для участия в матчах молодежного чемпионата.

Отмечается, что Усман отличается универсальностью – он может действовать как в нападении, так и на фланге обороны. Еще осенью игрока замечали в составе «Динамо», однако впоследствии информация о нем временно исчезла из медиапространства.