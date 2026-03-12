ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо
Футболист сборной Мали U-17 заинтересовал киевский клуб игрой на Кубке африканских наций
В последний день трансферного окна киевское «Динамо» заявило на сезон талантливого атакующего полузащитника Усмана Саване, который еще в октябре прошлого года прибыл в расположение «бело-синих».
Украинский клуб следил за 18-летним легионером с весны прошлого года, когда юный футболист играл на Кубке африканских наций U-17 в составе сборной Мали U-17.
Усман провел 29 минут против Центрально-африканской республики (2:0) и сыграл 53 минуты в игре с Кот-д'Ивуаром (4:2) в групповом этапе турнира.
В прошлом сезоне Саване выступал в составе «Бамако», который занял третье место в элитном дивизионе чемпионата Мали. Сильные стороны легионера – скорость, дриблинг и игра один в один.
Киевское «Динамо» набрало 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера – донецкого «Шахтера» – составляет девять пунктов.
В ближайшем матче, который состоится 13 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют на домашней арене против киевской «Оболони».
