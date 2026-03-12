Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 15:44 |
1147
0

ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо

Футболист сборной Мали U-17 заинтересовал киевский клуб игрой на Кубке африканских наций

12 марта 2026, 15:44 |
1147
0
ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Саване (справа)

В последний день трансферного окна киевское «Динамо» заявило на сезон талантливого атакующего полузащитника Усмана Саване, который еще в октябре прошлого года прибыл в расположение «бело-синих».

Украинский клуб следил за 18-летним легионером с весны прошлого года, когда юный футболист играл на Кубке африканских наций U-17 в составе сборной Мали U-17.

Усман провел 29 минут против Центрально-африканской республики (2:0) и сыграл 53 минуты в игре с Кот-д'Ивуаром (4:2) в групповом этапе турнира.

В прошлом сезоне Саване выступал в составе «Бамако», который занял третье место в элитном дивизионе чемпионата Мали. Сильные стороны легионера – скорость, дриблинг и игра один в один.

Киевское «Динамо» набрало 35 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера – донецкого «Шахтера» – составляет девять пунктов.

В ближайшем матче, который состоится 13 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют на домашней арене против киевской «Оболони».

ВИДЕО. Как играет Усман Саване, который официально присоединился к Динамо

По теме:
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
Пономаренко повторил достижения Реброва и Шевченко. Впервые за 22 года
Итальянский клуб рассматривает переход игрока Шахтера и сборной Украины
Динамо Киев сборная Мали по футболу трансферы трансферы УПЛ видео
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 12 марта 2026, 11:40 89
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лех – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

«Горняки» возобновляют еврокубковый сезон

Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2026, 00:55 18
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс

Элина переиграла Катерину Синякову, которая отказалась от продолжения матча во втором сете

В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Футбол | 11.03.2026, 19:45
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Футбол | 12.03.2026, 15:55
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Кто сыграет на ЧМ-2026. ФИФА не может связаться с руководством Ирана
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
12.03.2026, 03:55
Бокс
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 14
Футбол
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
11.03.2026, 14:07 42
Футбол
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
11.03.2026, 04:41 5
Бокс
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
Седьмая ракетка проиграла 112-й и вылетела из Индиан-Уэллс в 1/8 финала
11.03.2026, 00:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем