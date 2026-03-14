  4. Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 16:01 |
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине

Лассина Траоре поделился мнением о российском вторжении и своем отношении к украинцам

14 марта 2026, 16:01 |
752
2 Comments
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился мыслями относительно своей жизни во время полномасштабной войны, отношения к команде, украинцам и своей любви к стране, в которой он находится уже несколько лет:

– Вы были единственным иностранцем, кто вернулся в Украину после начала войны в расположение донецкого «Шахтера». Все остальные отказались. Почему вы решили так поступить? Это было тяжелое или легкое решение?

– Это было решение, принятое от всей души. Я многим обязан донецкому «Шахтеру». Клуб всегда был очень добр ко мне. Когда я был травмирован, они отлично заботились обо мне. Я мог рассчитывать на них в любой ситуации. Поэтому у меня не было никаких сомнений.

Если они были рядом со мной, когда у меня не шла карьера из-за травмы, то я хотел быть рядом с ними, когда стало тяжело им. Я хотел вернуться, хотел достичь чего-то большего с «Шахтером». Конечно, было гораздо труднее убедить мою семью, что это хорошая идея.

– Я всегда спрашиваю своих украинских собеседников о важности спорта во время войны. Как это вы видите? Некоторые говорят, что у Украины сейчас есть более неотложные дела, другие же считают, что спорт позволяет некоторым забыть ужасы войны...

– Именно так я вижу. Обратите внимание, что во время матчей между украинскими командами, во время боев Усика, во время матчей украинских теннисистов... Украинские флаги видны всегда и везде. Это сигнал, во-первых, не только для самих украинцев, но и всего мира.

Это послание о том, что Украина все еще работает, все еще борется. Она стоит и не падает. На мой взгляд, спорт – это часть борьбы Украины за выживание. Он показывает миру, что мы все еще здесь.

Я говорю «мы», потому что эта страна, в определенном смысле, стала для меня вторым домом. За это время в моей жизни многое произошло. Мой первый ребенок родился, когда я уже был игроком «Шахтера». Я женился, будучи игроком «Шахтера»...

– Мне сказали, что вы поете гимн Украины перед матчами...

– Это правда. Это знак уважения к Украине, моим товарищам по команде. Как я уже говорил, эта страна стала моим вторым домом. Я стараюсь выучить слова гимна все лучше и лучше, чтобы петь его без ошибок, – признался Траоре.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Лассина Траоре российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: goal.pl
DK2025
Молодец!
Вася Пупкин
Топ!
Топ!
