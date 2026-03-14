Экс-защитник сборной Украины: «Динамо поможет Кривбассу финансово»

Вчера, 13 марта «Динамо» обыграло «Оболонь» и взобралось на пьедестал. Впрочем, сегодня «Полесье» может снова вернуть себе третье место, если обыграет «Кривбасс». Сделать это будет очень сложно, так как криворожане будут финансово мотивированы «Динамо», считает бывший защитник сборной Украины Александр Поклонский.

– Центральным в туре я бы назвал матч «Полесье» – «Кривбасс», – сказал Поклонский в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Житомиряне сделают все, чтобы побороться за второе место в чемпионате, а у «Динамо» после победы над тем же «Полесьем», в разы увеличился шанс попасть на пьедестал. За какую позицию, пока вопрос, но то, что киевляне финансово будут мотивировать «Кривбасс», я практически не сомневаюсь. Поэтому подопечные Патрика ван Леувена захотят не только взять турнирные очки, но и заработать дополнительную премию (улыбается). Хотя, считаю, что у «Кривбасса» мало шансов огорчить «Полесье».