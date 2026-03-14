  Экс-защитник сборной Украины: «Динамо поможет Кривбассу финансово»
14 марта 2026, 09:18
Экс-защитник сборной Украины: «Динамо поможет Кривбассу финансово»

Александр Поклонский считает, что криворажане будут мотивированы киевским клубом

УПЛ. Кривбасс – Полесье

Вчера, 13 марта «Динамо» обыграло «Оболонь» и взобралось на пьедестал. Впрочем, сегодня «Полесье» может снова вернуть себе третье место, если обыграет «Кривбасс». Сделать это будет очень сложно, так как криворожане будут финансово мотивированы «Динамо», считает бывший защитник сборной Украины Александр Поклонский.

– Центральным в туре я бы назвал матч «Полесье» – «Кривбасс», – сказал Поклонский в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Житомиряне сделают все, чтобы побороться за второе место в чемпионате, а у «Динамо» после победы над тем же «Полесьем», в разы увеличился шанс попасть на пьедестал. За какую позицию, пока вопрос, но то, что киевляне финансово будут мотивировать «Кривбасс», я практически не сомневаюсь. Поэтому подопечные Патрика ван Леувена захотят не только взять турнирные очки, но и заработать дополнительную премию (улыбается). Хотя, считаю, что у «Кривбасса» мало шансов огорчить «Полесье».

Александр Поклонский Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Патрик ван Леувен
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 2
Перець
Пісдьож на куй то треба Суркісу
Виктор Алтухов
А вже як буде мотивований суддя! Суркіс це робить постійно. Хоча є одне протиріччя: Полісся теж, потроху, мотивує суддів. В матчі між Поліссям і Динамо була не просто мотивація, а свій, роками прикормлений суддя, а тут почекаємо.
