ВИДЕО. Гол Изаки бисиклетой признан лучшим на неделе Лиги конференций
12 марта игрок Шахтера красиво поразил ворота Леха в первом матче 1/8 финала (3:1)
Гол 19-летнего бразильского форварда донецкого Шахтера Изаки Силвы признан лучшим на неделе Лиги конференций 2025/26.
12 марта Изаки Силва забил гол ударом через себя в ворота Леха в первом матче 1/8 финала третьего по силе еврокубка.
Изаки отличился на 85-й минуте встречи и установил окончательный счет в поединке – 3:1 в пользу Шахтера.
C бисиклетой Изаки на лучший гол недели ЛК также претендовали мячи Шер Ндур (Фиорентина), Абубакари Койта (АЕК) и Алемао (Райо Вальекано).
Ответный матч Шахтера и Леха состоится 19 марта в польском городе Краков.
Isaque overhead kick GOLAZO 🤯— UEFA Conference League (@Conf_League) March 13, 2026
Even Kauã Elias couldn't believe it 😱
Видеообзор матча Лех – Шахтер (1:3)
