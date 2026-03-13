ВИДЕО. Гол Изаки бисиклетой признан лучшим на неделе Лиги конференций

Гол 19-летнего бразильского форварда донецкого Шахтера Изаки Силвы признан лучшим на неделе Лиги конференций 2025/26.

12 марта Изаки Силва забил гол ударом через себя в ворота Леха в первом матче 1/8 финала третьего по силе еврокубка.

Изаки отличился на 85-й минуте встречи и установил окончательный счет в поединке – 3:1 в пользу Шахтера.

C бисиклетой Изаки на лучший гол недели ЛК также претендовали мячи Шер Ндур (Фиорентина), Абубакари Койта (АЕК) и Алемао (Райо Вальекано).

Ответный матч Шахтера и Леха состоится 19 марта в польском городе Краков.

Isaque overhead kick GOLAZO 🤯

— UEFA Conference League (@Conf_League) March 13, 2026

