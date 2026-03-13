Определен лучший игрок Шахтера в матче 1/8 финала Лиги конференций с Лехом

19-летний бразильский форвард Изаки Силва признан болельщиками лучшим игроком Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

Изаки начал встречу в резерве донецкой команды и появился на поле на 74-й минуте вместо Невертона. На 85-й юный бразилец забил супергол бисиклетой и установил окончательный счет поединка – 3:1 в пользу горняков.

Ответная встреча между Шахтером и Лехом состоится 19 марта в городе Краков. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК встретится или с АЗ Алкмааром, или со Спартой Прага.

