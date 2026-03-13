Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен лучший игрок Шахтера в матче 1/8 финала Лиги конференций с Лехом
Лига конференций
13 марта 2026, 22:34 | Обновлено 13 марта 2026, 22:56
291
0

Определен лучший игрок Шахтера в матче 1/8 финала Лиги конференций с Лехом

Изаки Силва забил третий гол горняков и установил окончательный счет встречи (3:1)

13 марта 2026, 22:34 | Обновлено 13 марта 2026, 22:56
291
0
Определен лучший игрок Шахтера в матче 1/8 финала Лиги конференций с Лехом
Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

19-летний бразильский форвард Изаки Силва признан болельщиками лучшим игроком Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 против польского Леха.

Изаки начал встречу в резерве донецкой команды и появился на поле на 74-й минуте вместо Невертона. На 85-й юный бразилец забил супергол бисиклетой и установил окончательный счет поединка – 3:1 в пользу горняков.

Ответная встреча между Шахтером и Лехом состоится 19 марта в городе Краков. Победитель противостояния в четвертьфинале ЛК встретится или с АЗ Алкмааром, или со Спартой Прага.

ФОТО. Определен лучший игрок Шахтера в матче 1/8 финала Лиги конференций с Лехом

По теме:
ВИДЕО. Гол Изаки бисиклетой признан лучшим на неделе Лиги конференций
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину после матча с Лехом и потренировался в зале
Два игрока Шахтера получили дебютные вызовы в сборную Бразилии U-20
Изаки Силва лучший игрок фанаты болельщики Шахтер Донецк Лех Познань Лех - Шахтер Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2026, 03:42 6
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины

Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана
Футбол | 13 марта 2026, 22:22 0
Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана
Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана

Тренер хочет выиграть три Лиги чемпионов подряд

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13.03.2026, 07:04
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 08:12
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
Футбол | 13.03.2026, 19:58
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 3
Другие виды
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем