Команда донецкого Шахтера вернулась в Украины после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против польского Леха.

12 марта горняки переиграли соперников в выездном поединке в городе Познань со счетом 3:1. Ответная встреча между Шахтером и Лехом состоится 19 марта в Кракове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По возвращению в Украину подопечные Арды Турана уже успели провети занятие в тренажерном зале.

Шахтер готовится к матчу 20-го тура УПЛ против харьковского Металлиста 1925, который состоится 15 марта на Арене Львов.

ФОТО. Шахтер вернулся в Украину после матча с Лехом и потренировался в зале