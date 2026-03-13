Ротация перед ЛЧ и ее последствия. Прогнозы на 28 тур Ла Лиги

Альварес сменил Манчестер на Мадрид, потому что любит играть в футбол. В Англии выиграл АПЛ и ЛЧ, но не получал максимум игрового времени. Поэтому отказался от легких трофеев ради возможности быть звездой в столице Испании. Стал ею и... потерял интерес. Потому что «Атлетико» не конкурирует с «Барселоной» и «Реалом» в чемпионате Испании. Результат – отрезок из 16 матчей Ла Лиги, в которых Хулиан отличился только 1 раз. Показательно, что этот единственный мяч забил не при счете 3:0 на табло – победный на 90+4 минуте. Потому что все-таки Альварес любит не только играть в футбол, но и выигрывать. Если не побеждать в АПЛ каждый год, то хотя бы бороться за титул Ла Лиги. «Атлетико» такой возможности игроку не дает, поэтому тот грустит и молчит. Но вот матч Лиги чемпионов на неделе – и Хулиан оформляет 2+1. Потому что в том турнире нет отставания от топов. Бери и побеждай, тогда кубок будет твой. Но факт того, что аргентинцу большую часть времени скучно в Мадриде, это не отменяет. Пора уходить.

Сможет сделать это летом. А до того придется все-таки выходить на матчи Ла Лиги в составе «Атлетико»: сезон в разгаре. Хорошо, что мы с вами интерес к Примере не потеряли, поэтому каждую неделю собираемся здесь, чтобы попытаться спрогнозировать, как сыграют команды лиги на выходных. Ниже – мои варианты.

13.03. Алавес – Вильярреал, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.57

17 побед в 19 матчах против команд с 7 строчки и ниже в сезоне ЛЛ у «Вильярреала». Оба случая-исключения сопровождались одним забитым «субмариной» голом. Машина для того, чтобы поражать ворота более слабых по классу оппонентов. Поэтому вопрос забитого гола гостями, пожалуй, не стоит. На повестке дня другое: сколько пропустит «Алавес»? Вероятно, немного: ну уж слишком заботится команда о своей обороне годами. Среди семерки главных аутсайдеров Ла Лиги именно «Алавес» имеет меньше всего пропущенных. Дома же вообще позволил своим соперникам забить только 15 голов за 13 матчей, причем вообще во всех – максимум 2. 27 поединков длится серия коллектива на этой арене, в течение которой он не позволяет оппонентам отличиться в его воротах больше пары раз. Не смог этого сделать на отрезке даже «Реал». С двух попыток. Так почему это должно удаться «Вильярреалу»?

14.03. Жирона – Атлетик, Обе забьют, кф. 1.8

«Жирона» просто не может играть на ноль. Нет, никаких вариантов. Актуальная серия с пропущенными – 7 поединков. Футбол команды слишком романтичен, защитники – посредственны, а вратарь – ненадежен на дистанции. В 2026 «Жирона» уже пропускала даже от «Овьедо» и «Леванте» – пары худших клубов первенства. «Атлетик» имеет лучший состав и отличился в течение сезона в 13 из 16 матчей против команд со второй половины таблицы. Не промолчит и сейчас. В частности, и потому, что иначе проиграет: «Жирона» также отличится голом. Ванат и Цыганков в форме. На прошлой неделе каталонцы отыскали нового героя Року на скамейке запасных (вышел и забил) – теперь может выйти в старте. Хорошо, главный аргумент: «Атлетик» пропустил в 11 из 13 выездных матчей в рамках Ла Лиги. Оба исключения – матчи против новичков чемпионата. «Жирона» сильнее последних.

14.03. Атлетико – Хетафе, Обе забьют, кф. 2.4

Слишком высокий коэффициент на событие. Да, «Хетафе» проводит немало матчей «до гола», но у нас новый контекст: «Атлетико» играет в Лиге чемпионов. Недавно перед ответным матчем в ЛЧ с «Барсой» использовал резервистов в ЛЛ, хотя там имел +4, а сейчас перед игрой №2 с «Тоттенхэмом» – «всего» +3. Поэтому да, будет ротация. На прошлой неделе такая стоила «Атлетико» пары пропущенных на этой арене от «Сосьедада» (3:2). Недавно оборону команды, когда та не была как следует мотивирована, возил даже «Овьедо» – и не забил только из-за плохой реализации (6 ударов в створ, Облак – MVP). «Хетафе» выиграл 4 из 5 последних матчей в чемпионате, то есть он в своей лучшей форме за годы (!) – вполне способен забить в Мадриде хотя бы из-за большего желания. «Атлетико» же забьет потому, что играет в столице. Здесь у него 18 побед с 20 последних попыток во всех турнирах. Во всех случаях, кроме одного, отличился.

14.03. Овьедо – Валенсия, 1Х+ТМ3.5, кф. 1.68

«Овьедо» вылетит из Ла Лиги по итогам сезона. Но пока этого не сделал. До сих пор имеет не только математические шансы на сохранение прописки. Примера помнит удивительные спасения, а здесь аутсайдеру может хватить и «всего» 5-6 побед в последних 11 турах. Трудно, но почему бы не попробовать? Рано опускать руки. Мотивация максимальная, потребность в очках – тоже. Класса нет, но и на голом желании «Овьедо» не проиграл аж 6 из 8 последних домашних матчей в чемпионате. Поражения – «Атлетико» и «Атлетику», представителям от Испании в ЛЧ. Еще здесь со старта сезона выигрывали «Реал» и «Барселона». За 7 предыдущих месяцев «Овьедо» проиграл кому-то, кто не играет от Примеры в ЛЧ, только 1 раз дома. «Валенсии» не должен хотя бы потому, что у той со старта сезона только 2 победы с 13 попыток в Ла Лиге вне родной арены. Ну а ТМ3.5 сыграл на этом поле 10 раз подряд, средняя результативность данных матчей – только 1.1 мяча.

14.03. Реал Мадрид – Эльче, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 2.75

В этом году «Эльче» провел матч с «Барселоной» с показателем xG в 7.9 на две команды, поэтому сразу отвечаю: нет, не много голов. Тот поединок, кстати, завершился 1:3, наша ставка не подвела бы. В матче первого круга между «Эльче» и «Реалом» также сыграла бы (2:2). Просто новичок Ла Лиги любит играть в футбол. Ну и да, совсем не умеет надежно защищаться. В последнее время не получается вообще: в 7 из 8 последних туров Ла Лиги в ворота «Эльче» влетало по 2+ голов. Если столько раз огорчали аутсайдера даже середняки, то представьте, какой потенциал с этим оппонентом в атаке у «Реала»! Тот накануне ответного матча в ЛЧ, но там имеет 3:0 после первого поединка, а в чемпионате – аж -4 от «Барселоны». Надо если не играть основой, то хотя бы привлекать лучших. Вини получит минуты, нет сомнений. «Реал» будет забивать. «Эльче» – тоже. Ему нужно, чтобы не вылететь. А мадридцы мыслями могут быть где-то в Манчестере.

15.03. Мальорка – Эспаньол, ТБ3, кф. 3.45

Да, снова куча голов! «Эспаньол» окончательно перестал побеждать в сезоне. На каком-то этапе претендовал на еврокубки, но как только решил задачу сохранения прописки, то перестал играть на результат. Теперь развлекает фанатов: и своих, и нейтральных. В 7 матчах подряд и забил, и пропустил. В 6 из них было забито хотя бы 3 гола. Было и 2:2, и 2:3, и 2:4. Три тура подряд «Эспаньол» еще до перерыва успевает обменяться мячами с соперниками. А с «Мальоркой» даже в первом круге, еще до потери каких-либо признаков прагматичности, сыграл результативно (3:2). С тех пор «Мальорка» сменила тренера, а еще присоединилась к борьбе за выживание. Пропускает из-за слабости. Забивает из-за нежелания вылетать. Вот и получается, что в прошлом туре сыграла 2:2. В 2026 на домашнем поле уже успела победить со счетами 3:2 и 4:1. Время от времени в Ла Лиге шоу могут устроить и середняки.

15.03. Мальорка – Эспаньол, Мурики забьет, кф. 2.4

Атака «Мальорки» в этом сезоне – это Мурики и ноунеймы, которым нужно попасть мячом в голову форварда в штрафной площади. Получается неплохо: на счету нападающего 18 голов в 26 турах чемпионата. Это уже его рекорд за всю карьеру. И нет, не хватит забивать: если не будет, то команда вылетит. Целых 58% мячей «Мальорки» в чемпионате – именно голы Мурики. В прошлом туре забил дубль. Поэтому, если команда настроена побеждать «Эспаньол», должна находить мячом косовара в штрафной. Хорошо, что 11 из 18 своих голов Мурики забил в домашних поединках. Хотя «Эспаньол» в первом круге дважды огорчил и на его поле. Каталонцы пропустили 13 за 4 последних выезда в Ла Лиге, поэтому если продолжат лажать в защите, то Мурики накажет. Хотя бы раз.

15.03. Барселона – Севилья, Обе забьют, кф. 1.66

В первом круге «Барселона» уступила сопернику 1:4. А тогда, между прочим, играла свежим составом. Сейчас же выйдет на матч не на 100% лучшими: нужно поберечь тех перед ответным поединком с «Ньюкаслом». В противостоянии с англичанами еще ничего не решено – а в чемпионате Испании +4 очка преимущества над «Реалом». «Севилья» отличилась в 8 турах подряд и сделает это снова, чтобы увеличить свои шансы на сохранение прописки в чемпионате. Кстати, команда в лучшей своей форме в сезоне: 5 туров подряд не проигрывает вообще. Не знаю, продолжит ли она эту серию в Каталонии, но хотя бы мяч в ворота Гарсии закатит. Как и «Барселона» закатит хотя бы мяч в гостях: «Севилья» даже на своей топ-серии пропустила в 4 из 5 поединков. В 8 из 9 последних выездов чемпионата коллектив не сыграл на ноль. Но ключевое, пожалуй, то, что сама «Барселона» в сезоне забила во всех матчах чемпионата. Не дома же с «Севильей» серию обрывать.

15.03. Бетис – Сельта, Обе забьют, кф. 1.76

Мои любимые команды Испании для прогнозов на «обе забьют». В первом круге сыграли между собой 1:1, в прошлом сезоне – 2:2 и 2:3. Играют сами и позволяют играть соперникам. Имеют линии атаки более интересные по именам, чем линии обороны. Ладно, дальше без общих фраз: «Бетис» забил хотя бы гол в 8 подряд домашних матчах Ла Лиги. Суммарно на отрезке отличился 18 раз, в большинстве поединков – хотя бы дважды. Огорчал в течение серии и аутсайдеров, и «Барселону». В 3 подряд поединках дома задачу «забить» решал еще до перерыва. За «Сельтой» же серия из 5 подряд туров, в которых она сумела отличиться голом. За 10 последних не смогла только в матче с «Хетафе», который… ну, «Хетафе»! Там был футбол без ворот, а здесь планируется без центра поля. У обеих команд по 17 проходов ставки «обе забьют» в 27 турах. Больше в Ла Лиге только у двух клубов…

15.03. Реал Сосьедад – Осасуна, Обе забьют, кф. 1.86...

один из этих двух – «Сосьедад». Целых 22 случая, когда и забил, и пропустил. В частности, сделал это в 11 из 12 последних поединков чемпионата. То есть после смены тренера допустил только одну ошибку, и то – из-за соперника. Дома отличился в 9 случаях подряд в чемпионате, в 3 крайних матчах – ровно по 3 раза в каждом. «Сосьедад» с наставником Матераццо не просто забивает стабильно, а делает это почти всегда впервые еще до перерыва: так произошло в 8 из 10 случаев в рамках Примеры. Забьет ли снова? Да. И неважно, кто там в соперниках. Но и пропустит, и здесь уже название команды-оппонента может быть упомянуто, потому что «Осасуна» отличилась в 6 из 8 последних туров Ла Лиги, причем в 5 из них – 2+ голами. То есть не просто забивала еле-еле, а справлялась с задачей с запасом. В форме. Недавно переиграла «Реал». «Сосьедаду» в первом круге забила еще до перерыва. Тогда, кстати, сыграли 3:1.

16.03. Райо Вальекано – Леванте, Тайм/матч: П1/П1, кф. 2.4

1.7 идет на победу «Райо». Можно увеличить коэффициент, добавив его победу в первой половине игры. У команды со старта сезона 7 побед в чемпионате, 5 из которых сопровождались также и выигрышами в стартовых 45 минутах. В последний раз «Райо» выигрывал матч и не выигрывал первый тайм еще в октябре. То есть для него крайне важно удачно стартовать. Если не сможет хорошо начать, то из-за слабой скамейки запасных не дожмет после перерыва. С «Леванте» в первом круге завершил первый тайм со счетом 2:0, чтобы победить 3:0 в матче. Сейчас команда в тонусе и на серии из 5 туров без поражений. Дома выиграла в 3 из 5 последних попыток, каждый раз – с выигрышем также и первого тайма. Здесь сыграет с прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки. Последний не готов к поединку: в гостях проиграл 6 из 7 последних матчей чемпионата. В паре крайних выездов «Леванте» на перерыв при счете 2:0 в пользу соперника уходил.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.