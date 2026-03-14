Сабо выступил с заявлением о Ярмоленко после его 118-го гола в УПЛ
Андрей Николаевич отличился голом в ворота «Оболони»
Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил свой 118-й гол в чемпионатах Украины. В матче 20-го тура УПЛ между «Динамо» (Киев) и «Оболонью» он сравнял счет, реализовав пенальти после того, как мяч после дальнего удара попал в руку Денису Устименко. В итоге «сине-белые» одержали победу со счетом 2:1.
После матча игру Ярмоленко прокомментировал бывший тренер и футболист киевлян Йожеф Сабо.
«Динамовцы» просто выиграли, ни больше, ни меньше. Ярмоленко? Если можно так сказать, Андрей сыграл на классе, обработал, отдал, и этого было достаточно, чтобы сделать разницу. А другого лидера в составе фаворита я не увидел», – сказал Сабо.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 14 марта и начнется ориентировочно в 03:00
Монтеро рассказал, какие советы старший брат давал Владимиру во время боя с Джошуа
