Украина. Премьер лига
Сабо выступил с заявлением о Ярмоленко после его 118-го гола в УПЛ

Андрей Николаевич отличился голом в ворота «Оболони»

УАФ. Йожеф Сабо

Украинский вингер Андрей Ярмоленко забил свой 118-й гол в чемпионатах Украины. В матче 20-го тура УПЛ между «Динамо» (Киев) и «Оболонью» он сравнял счет, реализовав пенальти после того, как мяч после дальнего удара попал в руку Денису Устименко. В итоге «сине-белые» одержали победу со счетом 2:1.

После матча игру Ярмоленко прокомментировал бывший тренер и футболист киевлян Йожеф Сабо.

«Динамовцы» просто выиграли, ни больше, ни меньше. Ярмоленко? Если можно так сказать, Андрей сыграл на классе, обработал, отдал, и этого было достаточно, чтобы сделать разницу. А другого лидера в составе фаворита я не увидел», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко
Boodya
"Легендарний футболіст несподівано прийняв категоричне рішення знаково виступити з рішучою заявою про зірку минулорічного чемпіона топового чемпіонату"
Так буде канонічно😂
