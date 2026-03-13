Андрей ЯРМОЛЕНКО – о решении Костюка и третьем месте в рейтинге бомбардиров
Вингер киевского «Динамо» прокомментировал победу над киевской «Оболонью» в матче 20-го тура
Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями в эфире УПЛ.ТБ после победы над «Оболонью» (2:1), в которой ему удалось реализовать пенальти.
– Можно уже констатировать, что вы вышли на чистое третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины. Как вы воспринимаете подобные достижения?
– Если честно, я об этом не думаю. Конечно, классно забивать голы, но приятнее то, что вышел в составе, сыграл свое время, забил мяч, команда победила. Все классно, у нас хорошее настроение, готовимся к следующей игре.
– Вы вышли в стартовом составе впервые с ноября. Какие эти эмоции для вас, выходить на поле с первых минут?
– Всегда хочется играть. Каждый футболист хочет играть, но у нас есть обойма, и решать главному тренеру (Игорю Костюку), кто будет выходить на поле.
– Против вас вели достаточно жесткую борьбу. Были готовы к такой игре со стороны оппонента?
– Конечно, были готовы. Мы их разбирали, знали, как они играют. Хорошая команда, которая играет компактно, хорошо защищается. Поэтому, конечно, тяжело взламывать такую оборону. Тем более счет был 0:0, пропустили одну атаку – и уже счет 0:1 не в нашу пользу.
Задача немного усложнялась, но была хорошая реакция с нашей стороны. Продолжали давление на ворота. Хорошо, что до перерыва забили эти два мяча, и во втором тайме уже больше играли по счету.
– Насколько пропущенный мяч сбил вас? Видно было, что вы были заведены, присутствовали эмоции...
– Конечно, эмоции были не самые лучшие. В течение 20 минут у них никакой атаки не было, они даже центр поля не переходили. Думали только о защите, одна атака – и мы пропускаем мяч.
Конечно, не самые лучшие эмоции, но понимали, что нужно продолжать, потому что свои моменты мы создавали. Понимали, что нужно более хладнокровно распорядиться мячом в завершающей зоне, и все будет нормально.
– С точки зрения счета преимущество минимальное, но с точки зрения игры «Динамо» контролировало игру. По вашему мнению, почему не смогли забить больше?
– Наверное, потому что команда соперника хорошо играла и не давала нам этого сделать. Конечно, мы это хотели, но понимали, что нужно забивать еще, чтобы не повторять предыдущий опыт, когда на последних минутах они сравняли. Однако есть, что есть, и самое главное – это победа, – подытожил Ярмоленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
