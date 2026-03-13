  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО – о решении Костюка и третьем месте в рейтинге бомбардиров
13 марта 2026, 22:11
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о решении Костюка и третьем месте в рейтинге бомбардиров

Вингер киевского «Динамо» прокомментировал победу над киевской «Оболонью» в матче 20-го тура

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями в эфире УПЛ.ТБ после победы над «Оболонью» (2:1), в которой ему удалось реализовать пенальти.

– Можно уже констатировать, что вы вышли на чистое третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины. Как вы воспринимаете подобные достижения?

– Если честно, я об этом не думаю. Конечно, классно забивать голы, но приятнее то, что вышел в составе, сыграл свое время, забил мяч, команда победила. Все классно, у нас хорошее настроение, готовимся к следующей игре.

– Вы вышли в стартовом составе впервые с ноября. Какие эти эмоции для вас, выходить на поле с первых минут?

– Всегда хочется играть. Каждый футболист хочет играть, но у нас есть обойма, и решать главному тренеру (Игорю Костюку), кто будет выходить на поле.

– Против вас вели достаточно жесткую борьбу. Были готовы к такой игре со стороны оппонента?

– Конечно, были готовы. Мы их разбирали, знали, как они играют. Хорошая команда, которая играет компактно, хорошо защищается. Поэтому, конечно, тяжело взламывать такую ​​оборону. Тем более счет был 0:0, пропустили одну атаку – и уже счет 0:1 не в нашу пользу.

Задача немного усложнялась, но была хорошая реакция с нашей стороны. Продолжали давление на ворота. Хорошо, что до перерыва забили эти два мяча, и во втором тайме уже больше играли по счету.

– Насколько пропущенный мяч сбил вас? Видно было, что вы были заведены, присутствовали эмоции...

– Конечно, эмоции были не самые лучшие. В течение 20 минут у них никакой атаки не было, они даже центр поля не переходили. Думали только о защите, одна атака – и мы пропускаем мяч.

Конечно, не самые лучшие эмоции, но понимали, что нужно продолжать, потому что свои моменты мы создавали. Понимали, что нужно более хладнокровно распорядиться мячом в завершающей зоне, и все будет нормально.

– С точки зрения счета преимущество минимальное, но с точки зрения игры «Динамо» контролировало игру. По вашему мнению, почему не смогли забить больше?

– Наверное, потому что команда соперника хорошо играла и не давала нам этого сделать. Конечно, мы это хотели, но понимали, что нужно забивать еще, чтобы не повторять предыдущий опыт, когда на последних минутах они сравняли. Однако есть, что есть, и самое главное – это победа, – подытожил Ярмоленко.

По теме:
ЛНЗ – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину после матча с Лехом и потренировался в зале
ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана
Футбол | 13 марта 2026, 22:22 0
Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана
Луис Энрике решил повторить путь Зинедина Зидана

Тренер хочет выиграть три Лиги чемпионов подряд

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13 марта 2026, 02:25 38
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
Футбол | 13.03.2026, 22:31
Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
Йожеф Сабо остался разочарован действиями Динамо в матче с Оболонью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 1
Футбол
