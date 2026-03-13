Ярмоленко обошел Селезнева в cписке бомбардиров УПЛ

В матче с «Оболонью» (2:1) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 118-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Евгения Селезнева, он вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

По 59 мячей Ярмоленко забил на своем поле и в гостях. 54 раза отличился в первом тайме, 64 – во втором, 99 – с игры, 19 – с пенальти, 107 – в основном составе, 11 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 29 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы», «Кривбасса» – по 8 и донецкого «Металлурга» – 7. 50 голов Ярмоленко стали для «Динамо» победными (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины