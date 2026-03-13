  Ярмоленко обошел Селезнева в cписке бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 21:54 | Обновлено 13 марта 2026, 21:59
Ярмоленко обошел Селезнева в cписке бомбардиров УПЛ

36-летний хавбек киевлян забил 118-й мяч в чемпионатах Украины

13 марта 2026, 21:54 | Обновлено 13 марта 2026, 21:59
644
2 Comments
Ярмоленко обошел Селезнева в cписке бомбардиров УПЛ
УПЛ. Андрей Ярмоленко

В матче с «Оболонью» (2:1) 36-летний хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко забил 118-й мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Евгения Селезнева, он вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров УПЛ.

По 59 мячей Ярмоленко забил на своем поле и в гостях. 54 раза отличился в первом тайме, 64 – во втором, 99 – с игры, 19 – с пенальти, 107 – в основном составе, 11 – после выхода на замену.

В динамовских рядах Андрей поражал ворота 29 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Черноморца» – 14 раз, «Волыни» – 10, «Ворсклы», «Кривбасса» – по 8 и донецкого «Металлурга» – 7. 50 голов Ярмоленко стали для «Динамо» победными (рекорд УПЛ), а еще 5 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры чемпионатов Украины

Игрок

Клубы (голы)

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)

124

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10), Динамо (113)

123

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

118

4.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр (68), Колос (5), Минай (1)

117

5.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80), Днепр (12), Арсенал (9), Металлист (4)

105

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)

103

7.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42), Днепр (2),

99

Карпаты (23), Черноморец (3), Заря (14)

8.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (85), Металлург М (10)

95

9.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)

90

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7), Металлист (8)

По теме:
ЛНЗ – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину после матча с Лехом и потренировался в зале
ЛНЗ – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПИХАЛЕНОК: «Когда Федоривский делал подачу, говорил: «Не дай Бог будет 2:2»
Футбол | 13 марта 2026, 22:12 0
ПИХАЛЕНОК: «Когда Федоривский делал подачу, говорил: «Не дай Бог будет 2:2»
ПИХАЛЕНОК: «Когда Федоривский делал подачу, говорил: «Не дай Бог будет 2:2»

Хавбек Динамо прокомментировал победу команды над Оболонью в 20-м туре УПЛ (2:1)

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13 марта 2026, 07:04 6
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 13.03.2026, 21:20
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
avk2307
Вітання Андрію!!!
Дай боже і далі забивати і не зупинятись!!!
Олег Немчен
Головне, що тсцаря селезня обійшов! Ярмола  
Популярные новости
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 3
Другие виды
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
