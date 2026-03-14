14 марта 2026, 20:42 | Обновлено 14 марта 2026, 20:45
Игорь Костюк принял судьбоносное решение в Динамо

Матч с «Оболонью» могли перенести на другой стадион

ФК Динамо. Игорь Костюк

В эфире УПЛ ТВ сообщили, что матч между «Динамо» (Киев) и «Оболонью» (2:1) мог состояться на другой арене.

По информации источника, в киевском клубе рассматривали вариант переноса матча на «Оболонь Арену» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе имени Валерия Лобановского.

Впрочем, после матча с житомирским «Полесьем» главный тренер киевлян Игорь Костюк лично приехал на стадион «Динамо», чтобы оценить состояние поля. После этого было решено не переносить игру, и дерби состоялось на традиционной домашней арене киевлян.

Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
