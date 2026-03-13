ВИДЕО. Свентек не сдержала эмоций в третьем сете против Свитолиной
Ига эмоционально отреагировала на проигранную подачу в девятом гейме
Польская теннисистка и вторая ракетка мира Ига Свентек не сдержала эмоций во время матча с Элиной Свитолиной на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Свентек эмоционально отреагировала после проигранной подачи в девятом гейме третьего сета – Элина сделала брейк, повела 5:4 и подача на матч, одержав победу со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
Из-за этого поражения Свентек потеряла вторую позицию в рейтинге WTA.
Свитолина вышла в полуфинал тысячника в Калифорнии и сыграет с третьей сеяной Еленой Рыбакиной.
ВИДЕО. Свентек не сдержала эмоций в третьем сете против Свитолиной
Też bym się wściekała więc frustracja Igi wcale mnie nie dziwi..— Ania (@eni_87ch) March 13, 2026
Видеообзор матча Элина Свитолина – Ига Свентек
