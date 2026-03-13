  4. Свитолина является лидером Тура по количеству полуфиналов в 2026 году
13 марта 2026, 17:05 |
Свитолина является лидером Тура по количеству полуфиналов в 2026 году

Элина добиралась до стадии 1/2 финала в Окленде, Мельбурне, Дубае и Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 13 марта украинка Элина Свитолина переиграла Игу Свентек и вышла в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Свитолина вышла в четвертый полуфинал в 2026 году – это лучший показатель среди всех теннисисток.

Помимо Индиан-Уэллс, Элина в этом сезоне добиралась до полуфиналов на турнире WTA 250 в Окленде (выигранный трофей), Australian Open (поражение Арине Соболенко) и на тысячнике в Дубае (поражение в финале от Джессики Пегулы).

Свитолина также держит рекорж по количеству выигранных матчей в 2026 году – 19 побед. В этом сезоне Элина проиграла только три поединка: Арине Соболенко, Анне Калинской и Джессике Пегуле).

В полуфинале Индиан-Уэллс Свитолина встретится с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча начнется в ночь на 14 марта ориентировочно в 03:00 по Киеву.

Все матчи Элины Свитолиной в 2026 году

Даниил Агарков
Alehandro
Фотку могли б і кращю знайти
