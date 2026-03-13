Свитолина является лидером Тура по количеству полуфиналов в 2026 году

В ночь на 13 марта украинка Элина Свитолина переиграла Игу Свентек и вышла в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Свитолина вышла в четвертый полуфинал в 2026 году – это лучший показатель среди всех теннисисток.

Помимо Индиан-Уэллс, Элина в этом сезоне добиралась до полуфиналов на турнире WTA 250 в Окленде (выигранный трофей), Australian Open (поражение Арине Соболенко) и на тысячнике в Дубае (поражение в финале от Джессики Пегулы).

Свитолина также держит рекорж по количеству выигранных матчей в 2026 году – 19 побед. В этом сезоне Элина проиграла только три поединка: Арине Соболенко, Анне Калинской и Джессике Пегуле).

В полуфинале Индиан-Уэллс Свитолина встретится с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча начнется в ночь на 14 марта ориентировочно в 03:00 по Киеву.

Читайте также: Свитолина и Рыбакина лишили Свентек второй позиции в рейтинге WTA

4 - Elina Svitolina has made her four WTA level semi-finals in the first three months of the calendar year for the first time in her career - she also has the most in 2026. Booster.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA pic.twitter.com/CXnbnXPCkA — OptaAce (@OptaAce) March 13, 2026

