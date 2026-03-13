Свитолина является лидером Тура по количеству полуфиналов в 2026 году
Элина добиралась до стадии 1/2 финала в Окленде, Мельбурне, Дубае и Индиан-Уэллс
В ночь на 13 марта украинка Элина Свитолина переиграла Игу Свентек и вышла в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Свитолина вышла в четвертый полуфинал в 2026 году – это лучший показатель среди всех теннисисток.
Помимо Индиан-Уэллс, Элина в этом сезоне добиралась до полуфиналов на турнире WTA 250 в Окленде (выигранный трофей), Australian Open (поражение Арине Соболенко) и на тысячнике в Дубае (поражение в финале от Джессики Пегулы).
Свитолина также держит рекорж по количеству выигранных матчей в 2026 году – 19 побед. В этом сезоне Элина проиграла только три поединка: Арине Соболенко, Анне Калинской и Джессике Пегуле).
В полуфинале Индиан-Уэллс Свитолина встретится с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Встреча начнется в ночь на 14 марта ориентировочно в 03:00 по Киеву.
4 - Elina Svitolina has made her four WTA level semi-finals in the first three months of the calendar year for the first time in her career - she also has the most in 2026. Booster.#TennisParadise | @BNPPARIBASOPEN @WTA pic.twitter.com/CXnbnXPCkA— OptaAce (@OptaAce) March 13, 2026
Все матчи Элины Свитолиной в 2026 году
