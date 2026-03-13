ФОТО. Бисиклета Изаки. Шахтер одержал яркую победу над польским Лехом

Донецкий Шахтер одержал выездную победу над польским Лехом в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (3:1).

Команда Арды Турана с начала игры владела территориальным преимуществом. В середине тайма из-за травмы поле покинул Дмитрий Крыськив, а на замену вышел Марлон Гомес. Именно он на 36-й минуте открыл счет: после скрытой передачи пяткой от Кауана Элиаса бразилец ворвался в штрафную и пробил низом (1:0).

В начале второго тайма горняки удвоили преимущество. На 48-й минуте после серии ударов мяч отскочил к Невертону, и тот отправил его в ворота (2:0). В середине второй половины польская команда активизировалась и на 70-й минуте сократила отставание. Микаэль Исхак замкнул прострел Жоэля Перейры (1:2).

Арда Туран ответил тройной заменой, и в конце матча Шахтер снова забил. На 86-й минуте Изаки эффектным ударом бисиклетой (через себя в падении) установил окончательный счет (3:1).

Ответный матч состоится в Кракове 19 марта в 22:00 по киевскому времени. А 15 марта Шахтер сыграет с Металлистом 1925 в 20-м туре УПЛ.

Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч

Познань (Польша), Познань Стедиум, 36 290 зрителей

Лех Познань (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 85

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь (к), Марлон Сантос, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Проспер, 88), Крыськив (Марлон Гомес, 27, Назарина, 74), Алиссон (Изаки, 74), Невертон (Лукас, 74), Кауан Элиас

