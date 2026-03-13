Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 марта 2026, 16:53 | Обновлено 13 марта 2026, 17:04
ФОТО. Бисиклета Изаки. Шахтер одержал яркую победу над польским Лехом

Горняки на выезде выиграли первый матч 1/8 финала Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер одержал выездную победу над польским Лехом в первом матче 1/8 финала Лиги конференций (3:1).

Команда Арды Турана с начала игры владела территориальным преимуществом. В середине тайма из-за травмы поле покинул Дмитрий Крыськив, а на замену вышел Марлон Гомес. Именно он на 36-й минуте открыл счет: после скрытой передачи пяткой от Кауана Элиаса бразилец ворвался в штрафную и пробил низом (1:0).

В начале второго тайма горняки удвоили преимущество. На 48-й минуте после серии ударов мяч отскочил к Невертону, и тот отправил его в ворота (2:0). В середине второй половины польская команда активизировалась и на 70-й минуте сократила отставание. Микаэль Исхак замкнул прострел Жоэля Перейры (1:2).

Арда Туран ответил тройной заменой, и в конце матча Шахтер снова забил. На 86-й минуте Изаки эффектным ударом бисиклетой (через себя в падении) установил окончательный счет (3:1).

Ответный матч состоится в Кракове 19 марта в 22:00 по киевскому времени. А 15 марта Шахтер сыграет с Металлистом 1925 в 20-м туре УПЛ.

Лига конференций. 1/8 финала. Первый матч

Познань (Польша), Познань Стедиум, 36 290 зрителей

Лех Познань (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:3

Голы: Исхак, 70 – Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 85

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь (к), Марлон Сантос, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Проспер, 88), Крыськив (Марлон Гомес, 27, Назарина, 74), Алиссон (Изаки, 74), Невертон (Лукас, 74), Кауан Элиас

По теме:
Вирт объяснил, почему Шахтер пропустил гол от Леха
«Шахтер играл хорошо до пропущенного гола». Кучер – о победе над Лехом
Украинский тренер в Польше: «Лех еще рано хоронить»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч СК Полтава: «Мое мнение – деньги нужно зарабатывать, а не получать»
Футбол | 13 марта 2026, 16:59 0
Коуч СК Полтава: «Мое мнение – деньги нужно зарабатывать, а не получать»
Коуч СК Полтава: «Мое мнение – деньги нужно зарабатывать, а не получать»

Игорь Тимченко пообщался с журналистами после матча УПЛ

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 09:30 2
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

Самба Диалло перешел в «Рух»

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Футбол | 13.03.2026, 11:21
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Популярные новости
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 9
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 6
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
