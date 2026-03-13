Англичанин № 1 и кучка психов. Чем интересен трансфер Лингарда в Коринтианс

Несколько дней назад бразильский «Коринтианс» осуществил весьма и весьма любопытный трансфер. В стан «тимау» на правах свободного агента перебрался 33-летний атакующий полузащитник Джесси Лингард, известный, прежде всего, по своим выступлениям в прошлом за «Манчестер Юнайтед», воспитанником академии которого он, собственно, и является.

С «Коринтиансом» Лингард оформил однолетний контракт, который может быть продлен еще на 12 месяцев в случае выполнения определенных условий, изначально прописанных в соглашении между сторонами. Известно, что у Джесси были предложения от других клубов, которые он рассматривал после ухода в конце 2025-го из южнокорейского «Сеула». Однако когда на горизонте появился «Коринтианс», Лингард совершил звонок своему экс-товарищу по «Манчестер Юнайтед» Мемфису Депаю, выступающему за «тимау» с сентября 2024 года, и этот разговор привел к тому, что англичанин быстро свернул все остальные переговоры и заказал билет на самолет в Бразилию еще до того, как в устном порядке договорился по условиям с «Коринтиансом».

Сложно сказать, не зная этого наверняка, что наговорил Лингарду про «Коринтианс» Депай, однако что можно утверждать точно – по ту сторону Атлантики Джесси ждет абсолютно уникальное приключение, и не только потому, что 33-летний хавбек станет первым английским легионером в истории бразильской Серии А…

«Коринтианс» сам по себе является весьма уникальным клубом по меркам бразильского футбола. У этой команды есть группа болельщиков, которые сами называют себя не иначе как «кучкой сумасшедших» (bando de loucos), причем клуб, похоже, также принял это прозвище, ведь в туннеле, ведущем футболистов гостевых команд на поле стадиона «Нео Кимика Арена» есть табличка с любопытной надписью: «Добро пожаловать в сумасшедший дом».

Фанатов «Коринтианса» в Бразилии принято считать одними из наиболее преданных своему клубу. Однако в этом есть как свои плюсы, так и минусы, с чем Джесси Лингарду вскоре, очевидно, предстоит убедиться лично. Когда «тимау» обыграли «Челси» (1:0) в финале клубного чемпионата мира-2012, поддерживать их в Японию из Бразилии прибыло около 40 тысяч болельщиков. Они же обеспечили сбор на 6 миллионов фунтов стерлингов благодаря краудфандинговой кампании, чтобы помочь клубу оплатить строительство стадиона. Да и в целом, как утверждают бразильские обозреватели, число поклонников «Коринтианса» неуклонно росло, даже когда команда на протяжении 23 лет кряду не выигрывала абсолютно никаких трофеев. Та серия завершилась лишь в 1977 году завоеванием титула чемпиона штата Сан-Паулу.

Тот факт, что ныне Джесси Лингард получил в «Коринтиансе» 77-й игровой номер не стало случайностью. Этот номер в «тимау» имеет огромное значение (исходя из того, что именно в 1977-м команде, как отмечалось выше, удалось завершить эпоху «трофейного голода»), и англичанин поймет это очень и очень быстро.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Лингарда встретили в Бразилии без лишней помпы, на которую бы мог претендовать футболист с 232 матчами в «Манчестер Юнайтед» и 32 поединками в сборной Англии. Местные легенды, когда журналисты попросили их прокомментировать подписание «Коринтиансом» Лингарда, были достаточно строги к новобранцу «тимау».

«Я считаю, что в Бразилии и даже за рубежом есть игроки получше. Есть футболисты, которые обойдутся дешевле и покажут как минимум такие же результаты», – заявил бывший защитник сборной Бразилии Луизао, который в 2017 году в составе «Бенфики» играл против Лингарда в матче Лиги чемпионов.

Прекрасно известный в Украине по выступлениям за «Шахтер» полузащитник Илсиньо также не стал делать из подписания «Коринтиансом» Лингарда чего-то невероятного для этого клуба и всего бразильского футбола, заявив буквально следующее: «Если он прогуляется по Аналия-Франко (престижный район в восточной части Сан-Паулу – прим. авт.), то я уверен, что никто даже не попросит его сфотографироваться».

Как минимум по началу Лингард будет пользоваться тотальной поддержкой фанатов «Коринтианса». В клубе, имеющем вторую по величине фанатскую базу в Бразилии после «Фламенго», новичка обычно поддерживают, но ждать безграничной любви от болельщиков Джесси точно не стоит. Местные фанаты требуют от своих любимцев полной самоотдачи на поле. В противном случае, ситуация может, мягко говоря, выйти из под контроля, ведь в прошлом уже были случаи, когда из-за протестов со стороны болельщиков стан «Коринтианса» приходилось досрочно покидать таким суперзвездам как Роберто Карлос, Роналдо, Карлос Тевес и Хавьер Маскерано.

Важно отмечать и то, что Джесси Лингард пришел в «Коринтианс» в довольно непростые времена для этого клуба. В минувшем розыгрыше бразильской Серии А «тимау» финишировали только на 13-м месте, а конкурировать с «Фламенго» и «Палмейрасом», которые сейчас доминируют в клубном футболе Бразилии, крайне непросто, хотя если уж от кого этого и ждут, так от «Коринтианса».

«По уровню влияния и статусу «Коринтианс» можно сравнить с «Барселоной» или «Манчестер Юнайтед» в Европе. А по количеству болельщиков так и вообще сравнения быть не может», – сказал Мемфис Депай в недавнем интервью.

В минувшем году ситуация внутри клуба была настолько сложной, что болельщики даже ворвались в штаб-квартиру и заперлись там на какое-то время, заявив, что главный офис «тимау» закрыт из-за «некомпетентного управления».

На самом деле, в «Коринтиансе» в 2025-м действительно происходили еще те «чудеса». Внутри клуба произошла досрочная смена руководства, когда прежнего президента Аугусто Мело лишили полномочий по обвинениям, связанным с отмыванием денег, преступном сговоре с букмекерами и краже средств при отягчающих обстоятельствах. Интересно, что вскоре Аугусто Мело попытался осуществить «переворот» внутри клуба, чтобы вернуться на свою должность, но потерпел фиаско, хотя все это точно не поспособствовало улучшению ситуации внутри менеджмента «тимау».

В финансовом плане «Коринтианс» нынче также пребывает не в лучшем положении. Долг клуба оценивается примерно в 400 миллионов фунтов, из которых значительная часть приходится на займы у банков и долги по налоговым отчислениям перед государством, что правда последние у нового руководства уже удалось реструктуризировать для выплаты в течение следующих десяти лет.

Что правда, даже с такими проблемами команда под руководством Доривала Жуниора сумела в 2025 году выиграть Кубок Бразилии. В финальных поединках «тимау» обыграли «Васко да Гама» (0:0, 2:1), а автором решающего забитого мяча как раз стал Мемфис Депай, сумевший после отъезда в Бразилию полноценно перезагрузить свою карьеру и вновь стать одним из ключевых игроков в своей команде.

Именно Депай, как сообщали осведомленные источники, являлся инициатором того, чтобы в межсезонье «Коринтианс» привлек в свои ряды футболистов с большим международным опытом – таких, как Джесси Лингард. Мемфис считал, что это крайне необходимо «тимау» для успешного выступления на двух фронтах – в бразильской Серии А, а также в Кубке Либертадорес, куда его команда квалифицировалась как победитель национального Кубка.

Также Депай прекрасно понимал и, как поговаривают, отчаянно советовал Лингарду держать в строгом секрете все подробности своих условий при переходе в «Коринтианс». Нидерландец ранее уже стал жертвой публичности, когда в СМИ слили детали «бонусов» к финансовой составляющей его контракта: дом в закрытом жилом комплексе; квартира для его помощника; вооруженная частная охрана; два бронированных автомобиля, каждый с личным водителем; 24 перелета бизнес-классом между Бразилией и Европой; личный повар и VIP-ложа на стадионе «Нео Кимика Арена».

Руководство «Коринтианса» после подписания Лингарда уже поспешило публично заявить, что договор с Джесси не будет включать в себя таких же привилегий, которые ранее получил Депай, однако «кучка сумасшедших» и остальные фанаты «тимау» уже ждут от первого англичанина в истории бразильского чемпионата невероятной отдачи на поле и помощи в достижении больших высот. Иначе… Иначе сложно даже представить, с чем придется столкнуться Лингарду в Бразилии. Возможно даже, несмотря на две с лишним сотни матчей за «Манчестер Юнайтед» и выступления на топовых аренах Европы, ни с чем подобным в своей карьере 33-летнему хавбеку сталкиваться еще не приходилось…