Экс-футболист Динамо выбрал лучших игроков Шахтера после победы в Польше

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов назвал лучших игроков донецкого «Шахтера» после победы в матче Лиги конференций над польским «Лехом» – 3:1.

«Дмитрий Ризнык – 8,0. Отыграл шикарно, несколько раз спасал. Его вины в пропущенном голе я совершенно не вижу. Поэтому ставлю ему высокую оценку.

Если говорить о виновных в пропущенном мяче, то там «горняки» позволили сопернику слишком легко принять мяч в штрафной. Игрок «Леха» вырезал такую ​​передачу, что Исхаку оставалось просто в подкате подставить ногу, как в хоккее.

Эпизод был очень динамичным, его нужно разбирать подробнее на повторах, но ключевая ошибка – проигранная борьба в собственной зоне.

Кауан Элиас – 8.0. Шикарный матч от Кауана! Первый опасный момент он создал сам: на замахе убрал защитника и пробил – вратарь едва вытащил. А его ассист – это вообще эталон игры форварда.

Он зацепился за мяч в борьбе с тремя защитниками и тонко отдал пяткой на набегающего Марлона Гомеса. Плюс в эпизоде ​​со вторым голом именно после его удара мяч отскочил к Невертону. Его вклад в победу над «Лехом» огромен.

Изаки Силва – 8,0. Что касается Изаки – ставлю ему восемь баллов исключительно за этот шедевральный гол. Это не была какая-то случайность: он сознательно принял мяч головой и целенаправленно бил через себя.

Это мастерство высшего качества. Мы знаем, на что способны бразильцы, именно в такие моменты их и ценят в топ-футболе», – подытожил Богданов.