  4. Сигма – Майнц – 0:0. Напряженная битва без голов. Видеообзор матча
Лига конференций
Сигма
12.03.2026 22:00 – FT 0 : 0
Майнц
13 марта 2026, 06:07 | Обновлено 13 марта 2026, 06:38
Сигма – Майнц – 0:0. Напряженная битва без голов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта Сигма Оломоуц сыграла вничью с Майнцем в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025/26.

Поединок состоялся на стадионе Андрув в Оломоуце. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Сигма (Чехия) – Майнц (Германия) – 0:0

Видеообзор матча

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
