12 марта Сигма Оломоуц сыграла вничью с Майнцем в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025/26.

Поединок состоялся на стадионе Андрув в Оломоуце. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Сигма (Чехия) – Майнц (Германия) – 0:0

Видеообзор матча