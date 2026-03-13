Лига конференций13 марта 2026, 06:07 | Обновлено 13 марта 2026, 06:38
Сигма – Майнц – 0:0. Напряженная битва без голов. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
13 марта 2026, 06:07 | Обновлено 13 марта 2026, 06:38
12 марта Сигма Оломоуц сыграла вничью с Майнцем в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона 2025/26.
Поединок состоялся на стадионе Андрув в Оломоуце. Игра завершилась со счетом 0:0.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Сигма (Чехия) – Майнц (Германия) – 0:0
Видеообзор матча
