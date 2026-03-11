В четверг, 12 марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «Сигмой Оломоуц» и «Майнцом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Сигма Оломоуц

Для чешского коллектива текущий сезон действительно неплохо. После 25 туров национальной лиги на балансе «Сигмы» есть 39 баллов, что позволяет ей находиться на 5-й позиции турнирной таблицы. Однако и от 8-го и от 4-го места клуб отделяет 7 зачетных пунктов. В Кубке Чехии действующий обладатель турнира уступил «Новое Сады» на стадии 1/16 финала.

В 1/16 финала Лиги конференций чехи с общим счетом 2:3 победили швейцарскую «Лозанну».

Майнц

А вот «Майнц» после довольно успешного предыдущего сезона снова отстает. За 25 туров Бундеслиги клубу удалось добыть в борьбе всего 24 балла, благодаря которым он пока находится на 15-м месте общего зачета. Столько же очков «Санкт-Паули» с 16-й позиции, однако «Майнц» находится выше из-за лучших дополнительных показателей. Кубок Германии клуб покинул на стадии 1/16 финала после поражения против Штутгарта.

Однако вот в Лиге конференций немцам удалось набрать 13 баллов за 6 игр, что позволило им занять 7 место общего зачета и сразу квалифицироваться в 1/8 финала.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Майнц» не может победить уже в течение 4-х матчей подряд.

За 10 предыдущих поединков «Майнц» сохранил ворота только 1 раз.

«Сигма» в свою очередь победила в каждом из 4 предыдущих матчей.

За 12 последних выездных поединков «Майнц» победил только раз.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.46 для Сигмы и 1.77 для Майнца. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.81.