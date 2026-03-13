12 марта Генк минимально одолел Фрайбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сегека Арена в Генке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 24-й минуте забил Эль-Уади.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) – 1:0

Гол: Эль-Уади, 61

Видеообзор матча