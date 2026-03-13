Лига Европы13 марта 2026, 06:09 | Обновлено 13 марта 2026, 06:19
26
0
Генк – Фрайбург – 1:0. Эль-Уади принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
13 марта 2026, 06:09 | Обновлено 13 марта 2026, 06:19
26
0
12 марта Генк минимально одолел Фрайбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Сегека Арена в Генке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол на 24-й минуте забил Эль-Уади.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Генк (Бельгия) – Фрайбург (Германия) – 1:0
Гол: Эль-Уади, 61
Видеообзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Аль-Уахди (Генк), асcист Бриан Хейнен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 марта 2026, 03:32 4
Осимхен может перейти в «королевский клуб»
Футбол | 12 марта 2026, 15:05 49
Риццоли разобрал спорные моменты
Теннис | 12.03.2026, 22:40
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Футбол | 13.03.2026, 06:47
Комментарии 0
Популярные новости
11.03.2026, 17:32 50
11.03.2026, 19:45 1
11.03.2026, 13:30 6
11.03.2026, 11:41 3
12.03.2026, 07:39 8
11.03.2026, 23:44 2
11.03.2026, 23:14 7
11.03.2026, 02:02 2