«Самый недооцененный футболист на планете»: Трент – об игроке Реала

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнолд поделился своим мнением об игре полузащитника команды Федерико Вальверде. После победного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:0), в котором уругваец отметился хет-триком, партнер по команде не поскупился на комплименты.

«Я говорил об этом еще пару недель назад, и сегодняшний матч лишь подтвердил мои слова. Вальверде – самый недооцененный футболист на планете, и это продолжается уже долгие годы.

Я наблюдал за ним со стороны, а теперь, когда мы вместе в одной раздевалке, я вижу, насколько он интеллектуален, скольким жертвует ради коллектива и насколько он предан командной игре.

Он вдохновляет нас выкладываться на максимум, и выступать с ним в одном составе – это нечто невероятное. Люди могут быть не согласны со мной, но мне все равно: он возглавляет мой персональный рейтинг лучших полузащитников мира уже долгое время», – заявил Александер-Арнолд в эфире CBS Sports.