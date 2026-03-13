Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, что происходило с игроками Ман Сити после провала с Реалом
Лига чемпионов
13 марта 2026, 02:17
Инсайдеры рассказали об атмосфере в раздевалке горожан

Getty Images/Global Images Ukraine

Появились подробности того, в какой атмосфере пребывали футболисты «Манчестер Сити» после разгромного фиаско в противостоянии с «Реалом» в рамках Лиги чемпионов. Английский коллектив потерпел поражение в первой встрече 1/8 финала со счетом 0:3.

Как сообщает издание Daily Mail, в раздевалке «горожан» по завершении матча установилась гробовая тишина. Подавленные игроки «даже не нашли в себе сил отправиться в душ».

В командный автобус футболисты зашли значительно позже запланированного времени, при этом молчание в коллективе так и не было прервано. Напомним, что ответный поединок между этими грандами запланирован на 17 марта.

Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов
Михаил Олексиенко
