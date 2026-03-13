Гвардиола назвал причину разгромного поражения Ман Сити от Реала
Тренер считает, что команде не хватило последней передачи
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел причину поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (0:3).
«Мы неоднократно доходили до лицевой линии, но нам катастрофически не хватало последнего точного паса. Соперник выстроил очень надежную и глубокую оборону, преодолеть которую было крайне сложно», – сказал Гвардиола.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
