Гвардиола назвал причину разгромного поражения Ман Сити от Реала

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел причину поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (0:3).

«Мы неоднократно доходили до лицевой линии, но нам катастрофически не хватало последнего точного паса. Соперник выстроил очень надежную и глубокую оборону, преодолеть которую было крайне сложно», – сказал Гвардиола.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».