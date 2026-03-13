Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
13 марта 2026, 01:32 |
Гвардиола назвал причину разгромного поражения Ман Сити от Реала

Тренер считает, что команде не хватило последней передачи

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола нашел причину поражения команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (0:3).

«Мы неоднократно доходили до лицевой линии, но нам катастрофически не хватало последнего точного паса. Соперник выстроил очень надежную и глубокую оборону, преодолеть которую было крайне сложно», – сказал Гвардиола.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
