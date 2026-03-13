WTA13 марта 2026, 03:29 |
210
0
Элина Свитолина – Ига Свентек. Победа над второй ракеткой. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13 марта 2026, 03:29 |
210
0
В ночь на 13 марта украинка Элина Свитолина переиграла Игу Свентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4 за 2 часа и 9 минут.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Свитолина провела шестое очное противостояние против Свентек и во второй раз одолела польку.
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) [9] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 4:6, 6:4
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 15
Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана
Теннис | 12 марта 2026, 22:01 0
Александр Зверев довольного легко выиграл у Артура Фиса
Футбол | 12.03.2026, 07:39
Футбол | 12.03.2026, 21:36
Бокс | 12.03.2026, 08:13
Комментарии 0
Популярные новости
11.03.2026, 09:31 10
11.03.2026, 00:35
11.03.2026, 08:27 6
12.03.2026, 22:52 2
11.03.2026, 23:14 7
11.03.2026, 22:55 2
11.03.2026, 17:54 3
12.03.2026, 00:55 19