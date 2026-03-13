Элина Свитолина – Ига Свентек. Победа над второй ракеткой. Видеообзор матча

В ночь на 13 марта украинка Элина Свитолина переиграла Игу Свентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4 за 2 часа и 9 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина провела шестое очное противостояние против Свентек и во второй раз одолела польку.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 4:6, 6:4

Видеообзор матча