  Элина Свитолина – Ига Свентек. Победа над второй ракеткой. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Победа над второй ракеткой. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 13 марта украинка Элина Свитолина переиграла Игу Свентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:4 за 2 часа и 9 минут.

Свитолина провела шестое очное противостояние против Свентек и во второй раз одолела польку.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:2, 4:6, 6:4

Видеообзор матча

СВИТОЛИНА: Довольна тем, как смогла сохранить психологическую устойчивость
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Кто для Свитолиной? Смотреть онлайн. LIVE
Элина Свитолина Ига Свёнтек WTA Индиан-Уэллс теннисные видеообзоры видео
