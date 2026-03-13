Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Этого не делал никто: легенда Челси и ПСЖ переписал историю ЛЕ в 41 год
Лига Европы
13 марта 2026, 01:27 | Обновлено 13 марта 2026, 01:31
159
0

Этого не делал никто: легенда Челси и ПСЖ переписал историю ЛЕ в 41 год

Тиаго Силва шокировал Европу историческим рекордом

13 марта 2026, 01:27 | Обновлено 13 марта 2026, 01:31
159
0
Этого не делал никто: легенда Челси и ПСЖ переписал историю ЛЕ в 41 год
Getty Images/Global Images Ukraine

Тиаго Силва вписал свое имя в историю Лиги Европы, установив новое достижение. 41-летний защитник полностью отыграл встречу «Порту» против «Штутгарта».

Тот матч завершился триумфом его коллектива со счетом 2:1. Бразильский футболист, который ранее защищал цвета таких грандов, как «Милан», «ПСЖ» и «Челси», официально признан наиболее возрастным дебютантом в летописи этого турнира.

Ранее сообщалось, что сын Тиаго Силвы провел свой первый матч за юношескую сборную одной из ведущих сборных Европы.

По теме:
Стала известна оценка Яремчука за матч Лиона в 1/8 финала ЛЕ против Сельты
Романтика в Париже. Жена Забарного показала свидание с футболистом ПСЖ
ВИДЕО. Яремчук стал автором гола? Обнародовано важное видео с линии ворот
Тиаго Силва Порту Лига Европы Штутгарт ПСЖ Челси Милан
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12 марта 2026, 06:23 6
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже

ПСЖ, Реал и Буде-Глимт получили гандикап в 3 мяча перед ответными играми

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2026, 22:40 3
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/4 финала состоится 12 марта и начнется ориентировочно в 23:30 по Киеву

Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Футбол | 12.03.2026, 23:56
Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Эндрику повезло с голом. Лион Яремчука вырвал ничью у Сельты на 89-й минуте
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12.03.2026, 21:42
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Бокс | 12.03.2026, 03:55
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Усика попросили назвать лучшего боксера в истории Украины. Ответ не удивил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
11.03.2026, 06:51 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем