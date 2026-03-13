Этого не делал никто: легенда Челси и ПСЖ переписал историю ЛЕ в 41 год
Тиаго Силва шокировал Европу историческим рекордом
Тиаго Силва вписал свое имя в историю Лиги Европы, установив новое достижение. 41-летний защитник полностью отыграл встречу «Порту» против «Штутгарта».
Тот матч завершился триумфом его коллектива со счетом 2:1. Бразильский футболист, который ранее защищал цвета таких грандов, как «Милан», «ПСЖ» и «Челси», официально признан наиболее возрастным дебютантом в летописи этого турнира.
Ранее сообщалось, что сын Тиаго Силвы провел свой первый матч за юношескую сборную одной из ведущих сборных Европы.
41-year-old Thiago Silva 💙— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2026
The oldest outfield debutant in the #UEL 🍷 pic.twitter.com/TaiwvmyWyi
