Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии
Англия
17 февраля 2026, 03:30 |
487
0

Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии

Сын Тиаго Силвы провел свой первый матч в составе юношеской сборной Англии

17 февраля 2026, 03:30 |
487
0
Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии
Instagram. Яго Силва

Яго Силва, сын экс-защитника бразильской сборной Тиаго Силвы, провел свой первый матч в составе юношеской сборной Англии (U15). Об этом информирует издание Tribal Football.

Несмотря на возможность представлять Бразилию, наследник именитого футболиста предпочел выступать за «трех львов». На данный момент Яго вместе со своим младшим братом Исаго проживают в Лондоне и тренируются в структуре «Челси» – клуба, цвета которого ранее защищал их отец. В дебютном поединке за английскую команду до 15 лет Яго Силва поспособствовал уверенной победе над сверстниками из Кипра (3:0).

Стоит отметить, что в период выступлений за лондонский коллектив Тиаго Силва становился триумфатором Лиги чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА и побеждал на клубном чемпионате мира.

По теме:
Милевский рассказал, как допинг попал в кровь Михаила Мудрика
Кто для грандов? Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Сергей КОВАЛЕВ: «Потеря Зинченко не станет проблемой для сборной Украины»
Тиаго Силва Челси
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Футбол | 16 февраля 2026, 06:42 0
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова
Решение принято. Жирона определилась с будущим Виктора Цыганкова

В каталонском клубе рассчитывают на украинца

Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Футбол | 17 февраля 2026, 04:17 0
Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ
Тренер Монако раскрыл проблемы команды перед матчем с ПСЖ в ЛЧ

Поконьоли поделился ожиданиями от первой встречи в рамках стыковых матчей

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Футбол | 16.02.2026, 23:59
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Футбол | 16.02.2026, 08:29
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
Украинский клуб, который недавно дал бой Шахтеру, прекратит существование
15.02.2026, 07:22 2
Футбол
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
16.02.2026, 16:43 32
Футбол
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
Леоненко рассказал о пагубном пристрастии Белькевича и Хацкевича
16.02.2026, 04:15 6
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборная США выиграла яркий матч на 9 шайб
Хоккей на Олимпиаде. Сборная США выиграла яркий матч на 9 шайб
15.02.2026, 04:55
Хоккей
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
Боксер, которого ненавидит Усик, триумфально вернулся на ринг в 41 год
16.02.2026, 05:22 3
Бокс
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем