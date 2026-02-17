Сын легендарного бразильца дебютировал за сборную Англии

Яго Силва, сын экс-защитника бразильской сборной Тиаго Силвы, провел свой первый матч в составе юношеской сборной Англии (U15). Об этом информирует издание Tribal Football.

Несмотря на возможность представлять Бразилию, наследник именитого футболиста предпочел выступать за «трех львов». На данный момент Яго вместе со своим младшим братом Исаго проживают в Лондоне и тренируются в структуре «Челси» – клуба, цвета которого ранее защищал их отец. В дебютном поединке за английскую команду до 15 лет Яго Силва поспособствовал уверенной победе над сверстниками из Кипра (3:0).

Стоит отметить, что в период выступлений за лондонский коллектив Тиаго Силва становился триумфатором Лиги чемпионов, завоевывал Суперкубок УЕФА и побеждал на клубном чемпионате мира.