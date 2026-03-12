Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал экзотического легионера
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 22:03 | Обновлено 12 марта 2026, 23:19
Джаир Коллахуазо перебрался в расположение «Кудровки»

ФК Кудровка. Джаир Коллахуазо

Дебютант Украинской Премьер-лиги «Кудровка» официально объявила о подписании эквадорского защитника Джаира Коллахуазо. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в команде, Джаир», – говорится в сообщении.

По официальной информации, эквадорец присоединился к команде на сборах в Турции, а теперь официально заявлен на вторую часть сезона в УПЛ. За «Кудровку» Коллахуазо будет играть под номером 55.

Последний клуб игрока: «Нью Йорк Ред Буллз», за который он играл с 2024 года - 39 поединков, 2 гола. Является воспитанником эквадорского «Эмелека». Имеет опыт выступлений за сборную Эквадора U-20 – 2 матча, 1 гол.

Кудровка Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
Стюард #11
Цікаво
