ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал экзотического легионера

Дебютант Украинской Премьер-лиги «Кудровка» официально объявила о подписании эквадорского защитника Джаира Коллахуазо. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем в команде, Джаир», – говорится в сообщении.

По официальной информации, эквадорец присоединился к команде на сборах в Турции, а теперь официально заявлен на вторую часть сезона в УПЛ. За «Кудровку» Коллахуазо будет играть под номером 55.

Последний клуб игрока: «Нью Йорк Ред Буллз», за который он играл с 2024 года - 39 поединков, 2 гола. Является воспитанником эквадорского «Эмелека». Имеет опыт выступлений за сборную Эквадора U-20 – 2 матча, 1 гол.