12 марта на Ренато Далль Ара пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Болонья встретится с Ромой. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда в последнее время на более высокий уровень. В 2024-м году, с Тиаго Моттой, ей покорилось пятое место в Серии А. Потом, уже при Итальяно, скатились на девятое, и неудачно дебютировали в Лиге чемпионов, не выйдя в плей-офф. Но все же спасли тот сезон победой в кубке. После летней паузы был неплохой старт, но потом сдулись. В прошлом туре ухитрились уступить даже кризисной Вероне, и теперь побед и поражений поровну, по одиннадцать.

В Лиге Европы итальянцы начинали довольно тяжело: сразу проиграли Астон Вилле, а после четырех туров была одна победа. Но потом вышло собрать достаточно очков, чтобы выйти в плей-офф. А уже там, в феврале, спокойно обыграли дважды Бранн - оба поединка с норвежцами приносили победы 1:0.

Рома

Клуб больше сосредоточен на борьбе в Серии А. В прошлом сезоне не хватило буквально очка, чтобы потеснить Ювентус с четвертого места - впрочем, тогда дважды меняли наставника, и только с опытным Раньери получилось стабилизировать результаты. Вроде бы неплохо получалось у нового тренера, Гасперини, особенно после того, как подписали забивного Малена - теперь Довбик стал совсем уж не нужен. Правда, в последних четырех турах выиграли только однажды, у Кремонезе, а на выходных уступили Дженоа Малиновского.

В Лиге Европы часто выходили итальянцы экспериментальным составом. Так что не удивительно, что в октябре были поражения Лиллю и даже Виктории Пльзень. Потом, впрочем, только выигрывали у всех подряд, лишь в крайнем туре ограничившись 1:1 на поле Панатинаикоса. В итоге обеспечили себе право стартовать в плей-офф только в марте.

Статистика личных встреч

В пяти поединках кряду Болонья не проигрывала и даже имела три победы подряд. Но в августе уступила в Риме 0:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают номинальным фаворитом гостей. Римляне стабильнее - ставим на них, но с форой 0 (коэффициент - 1,77).