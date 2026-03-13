12 марта итальянские команды Болонья и Рома расписали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Ренато Далл'Ара и завешилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Федерико Бернардески ответил Лоренцо Пеллегрини.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71

Видеообзор матча