  4. Болонья – Рома – 1:1. Бернардески и Пеллегрини. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Болонья
12.03.2026 19:45 – FT 1 : 1
Рома
13 марта 2026, 05:05 |
Болонья – Рома – 1:1. Бернардески и Пеллегрини. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта итальянские команды Болонья и Рома расписали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла на арене Стадио Ренато Далл'Ара и завешилась со счетом 1:1.

На гол Федерико Бернардески ответил Лоренцо Пеллегрини.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Болонья (Италия) Рома (Италия) – 1:1

Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома), асcист Дониелл Мален.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Болонья), асcист Джонатан Роу.
Лига Европы видео голов и обзор Болонья Рома Рим Болонья - Рома Федерико Бернардески Лоренцо Пеллегрини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
