Лига Европы13 марта 2026, 05:05 |
13
0
Болонья – Рома – 1:1. Бернардески и Пеллегрини. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2025/26
12 марта итальянские команды Болонья и Рома расписали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 2025/26.
Встреча прошла на арене Стадио Ренато Далл'Ара и завешилась со счетом 1:1.
На гол Федерико Бернардески ответил Лоренцо Пеллегрини.
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Болонья (Италия) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Бернардески, 50 – Пеллегрини, 71
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома), асcист Дониелл Мален.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бернардески (Болонья), асcист Джонатан Роу.
