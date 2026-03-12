Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок Шахтера объяснил, почему горняки обыграют Лех в Познани
Лига конференций
12 марта 2026, 14:41 |
362
0

Бывший игрок Шахтера объяснил, почему горняки обыграют Лех в Познани

Бывший полузащитник донецкого клуба Сергей Ященко оценил шансы украинской команды

12 марта 2026, 14:41 |
362
0
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Бывший полузащитник «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок 1/8 финала Лиги конференций между «горняками» и польским «Лехом»:

«В Познани не следует ожидать много голов. Поскольку «Лех» делает ставку на силовой футбол, будет много борьбы за инициативу, хозяева будут пытаться усложнить «горнякам» контроль мяча.

В отличие от «Леха» футболисты «Шахтера» на внутренней арене набирают обороты, однако не стоит обращать на это внимание. Речь идет о разных турнирах, поэтому соперник приложит усилия, чтобы реабилитироваться в Лиге конференций в родных стенах, где у них всегда есть громкая поддержка.

Фактор 12 игрока «горнякам» нельзя недооценивать.

Конечно, после травмы Николая Матвиенко болельщиков «Шахтера» больше всего беспокоит, кто заменит его в центре защиты. Я не думаю, что наставник «горняков» Арда Туран решит экспериментировать с оборонительными редутами и сыграть, например, в три защитника.

Тем не менее, «Лех» заточен на атаку. Потому интересно, каким будет выбор турецкого специалиста. Склоняюсь к тому, что команды не будут особенно рисковать и все закончится минимальной победой «Шахтера» – 1:0».

Лига конференций Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Сергей Ященко Арда Туран Николай Матвиенко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
