Лига конференций
Скандал в Польше. Арда Туран не сдержал эмоций перед матчем Лех – Шахтер

Наставник донецкой команды остался разгневан работой переводчика, который плохо знал турецкий

12 марта 2026, 11:01 |
2205
4 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран не сдержал эмоций на пресс-конференции накануне матча Лиги конференций, в котором «горняки» сыграют против «Леха» из Познани.

По информации издания Przegląd Sportowy, наставник украинской команды был сильно раздражен работой местного переводчика. Ситуация обострилась, а турецкий специалист заметно нервничал:

«Если вы проводите пресс-конференцию, пусть переводчик говорит на моем языке», – сказал Арда и демонстративно выбросил наушники.

У переводчика были заметные проблемы с произношением турецких слов, с каждым последующим ответом это все больше раздражало тренера донецкой команды. В одном из моментов Туран снова не выдержал:

«Это не настоящий турецкий, лучше бы вы переводили на английский», – остался разочарован Туран. В конце встречи наставник «горняков» подошел к одному из организаторов конференции:

«Друг, если ты организовуешь пресс-конференцию, пусть переводчик говорит на моем языке. Это был не турецкий язык», – сказал 39-летний тренер на английском, снял наушники и раздраженным вышел из комнаты.

Лига конференций Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер Арда Туран пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Przeglad Sportowy
