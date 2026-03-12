Скандал в Польше. Арда Туран не сдержал эмоций перед матчем Лех – Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран не сдержал эмоций на пресс-конференции накануне матча Лиги конференций, в котором «горняки» сыграют против «Леха» из Познани.

По информации издания Przegląd Sportowy, наставник украинской команды был сильно раздражен работой местного переводчика. Ситуация обострилась, а турецкий специалист заметно нервничал:

«Если вы проводите пресс-конференцию, пусть переводчик говорит на моем языке», – сказал Арда и демонстративно выбросил наушники.

У переводчика были заметные проблемы с произношением турецких слов, с каждым последующим ответом это все больше раздражало тренера донецкой команды. В одном из моментов Туран снова не выдержал:

«Это не настоящий турецкий, лучше бы вы переводили на английский», – остался разочарован Туран. В конце встречи наставник «горняков» подошел к одному из организаторов конференции:

«Друг, если ты организовуешь пресс-конференцию, пусть переводчик говорит на моем языке. Это был не турецкий язык», – сказал 39-летний тренер на английском, снял наушники и раздраженным вышел из комнаты.