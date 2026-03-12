Клуб УПЛ может уволить главного тренера. Уже нашли альтернативу

Александрия проваливает нынешний сезон Украинской Премьер-лиги. Подопечные Кирилла Нестеренко никак не могут получить зачетные пункты в турнирной таблице.

Как стало известно Sport.ua, руководство «горожан» серьезно задумывается над вариантом отставки молодого специалиста. В клубе раздумывают над приглашением опытного специалиста, которому удастся спасти команду от вылета. Главный кандидат – Владимир Шаран, ныне возглавляющий Александрию-2.

До международной паузы Александр проведет еще две игры в Украинской Премьер-лиге.«Городяне» сыграют против ЛНЗ (14 марта) и Динамо (21 марта).

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.