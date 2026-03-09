Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты может возглавить бывший футболист Шахтера и сборной Украины
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 23:52 |
583
0

Карпаты может возглавить бывший футболист Шахтера и сборной Украины

Василий Кобин может возглавить бывший клуб

09 марта 2026, 23:52 |
583
0
Карпаты может возглавить бывший футболист Шахтера и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Кобин

Одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Карпат» является их бывший футболист Василий Кобин, который имеет опыт игр за «Шахтер» и сборную Украины.

По имеющейся информации, руководство львовского клуба рассматривает 40-летнего специалиста как возможную замену нынешнему наставнику Фран Фернандесу. В то же время перед назначением «Карпаты» должны договориться о компенсации с нынешним клубом Кобина – «Ингульцом».

Стоит отметить, что ранее подобным путем из Петрового во Львов уже переходил другой тренер – Владислав Лупашко, который возглавил «Карпаты» два года назад.

По теме:
Олег ШАНДРУК: «Матч с ЛНЗ? Счет – на табло и мы должны его принять»
Артем ШАБАНОВ: «Победа Металлиста 1925 над Рухом? Президент сказал...»
Лидер ЛНЗ: «Забитый гол? Честно, думал, что защитник сыграет в мяч»
Василий Кобин Карпаты Львов Фран Фернандес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера отставка Ингулец
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха
Футбол | 09 марта 2026, 17:31 10
Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха
Хватило первого тайма. Металлист 1925 не ощутил сопротивление Руха

Команда Федыка проигрывает все официальные матчи в 2026 году

В Украинской ассоциации футбола дали ответ по поводу Мудрика
Футбол | 09 марта 2026, 22:55 0
В Украинской ассоциации футбола дали ответ по поводу Мудрика
В Украинской ассоциации футбола дали ответ по поводу Мудрика

В организацию иск от украинца не поступал

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Футбол | 09.03.2026, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Футбол | 09.03.2026, 05:02
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
Титулованным украинским спортсменом может заинтересоваться СБУ
08.03.2026, 10:25 5
Другие виды
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 9
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 2
Футбол
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
Олейникова и Калинина в трех сетах определили чемпионку WTA 125 в Анталье
08.03.2026, 14:29 14
Теннис
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем