Карпаты может возглавить бывший футболист Шахтера и сборной Украины

Одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Карпат» является их бывший футболист Василий Кобин, который имеет опыт игр за «Шахтер» и сборную Украины.

По имеющейся информации, руководство львовского клуба рассматривает 40-летнего специалиста как возможную замену нынешнему наставнику Фран Фернандесу. В то же время перед назначением «Карпаты» должны договориться о компенсации с нынешним клубом Кобина – «Ингульцом».

Стоит отметить, что ранее подобным путем из Петрового во Львов уже переходил другой тренер – Владислав Лупашко, который возглавил «Карпаты» два года назад.