Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернадес может покинуть свой пост в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.

Как отмечает источник, его преемником в клубе может стать бывший наставник «Шахтера» и «Днепра-1» Игорь Йовичевич. «Карпаты» ведут переговоры с тренером.

Процесс переговоров начался сразу после того, как хорват покинул «Видзеу» (5 марта). Сейчас идет обсуждение условий, решение еще не принято.

Напомним, что Йовичевич недавно покинул польский «Видзеу», который возглавил в октябре 2025 года.