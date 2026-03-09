Украина. Премьер лига09 марта 2026, 19:07 |
Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб
Тренер может возглавить «Карпаты»
Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернадес может покинуть свой пост в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.
Как отмечает источник, его преемником в клубе может стать бывший наставник «Шахтера» и «Днепра-1» Игорь Йовичевич. «Карпаты» ведут переговоры с тренером.
Процесс переговоров начался сразу после того, как хорват покинул «Видзеу» (5 марта). Сейчас идет обсуждение условий, решение еще не принято.
Напомним, что Йовичевич недавно покинул польский «Видзеу», который возглавил в октябре 2025 года.
І так по колу. Ой, Дніпра, як кажуть французи, вженема.
Русолу есть что вспомнить из опыта совместной работы
Он просадил польскую команду игрой от обороны теперь к нам .
