Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 19:07 |
3256
3

Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб

Тренер может возглавить «Карпаты»

09 марта 2026, 19:07 |
3256
3 Comments
Игорь Йовичевич может вернуться в УПЛ и возглавить известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Йовичевич

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернадес может покинуть свой пост в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов.

Как отмечает источник, его преемником в клубе может стать бывший наставник «Шахтера» и «Днепра-1» Игорь Йовичевич. «Карпаты» ведут переговоры с тренером.

Процесс переговоров начался сразу после того, как хорват покинул «Видзеу» (5 марта). Сейчас идет обсуждение условий, решение еще не принято.

Напомним, что Йовичевич недавно покинул польский «Видзеу», который возглавил в октябре 2025 года.

По теме:
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:3. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Волки кусались, но проиграли с разгромом. ЛНЗ обыграл Верес в Ровно
ВИДЕО. Абдул Авуду удвоил преимущество ЛНЗ в игре с Вересом
Игор Йовичевич назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(69)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 08:11 37
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо

Сергей Кравченко раскритиковал судейство

Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»
Футбол | 09 марта 2026, 14:27 14
Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»
Экс-арбитр ФИФА: «Это было худшее судейство Балакина»

В Житомире не обошлось без грубых ошибок рефери

Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Футбол | 09.03.2026, 19:01
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Иван ФЕДЫК: «Кадровая ситуация пока неутешительная»
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Футбол | 09.03.2026, 09:44
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
І так по колу. Ой, Дніпра, як кажуть французи, вженема. 
Ответить
0
Gargantua
Русолу есть что вспомнить из опыта совместной работы
Ответить
0
Vince Mesk
Он просадил польскую команду игрой от обороны теперь к нам . 
Ответить
0
Популярные новости
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
08.03.2026, 07:00 1
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я без раздумий пригласил бы его тренировать Динамо»
08.03.2026, 08:46 14
Футбол
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
Источник: Лунин одобрил свой трансфер в европейский гранд
07.03.2026, 20:48 2
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
Усик проведет бой с боксером, который последний раз дрался 12 лет назад
07.03.2026, 20:43 1
Бокс
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
Супер-Пидручный! Украина повторила лучший результат сезона КМ в эстафете
07.03.2026, 17:58 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем