Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева
Польша
05 марта 2026, 16:28 | Обновлено 05 марта 2026, 16:39
196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева

Команда идет 17-й в чемпионате Польши

05 марта 2026, 16:28 | Обновлено 05 марта 2026, 16:39
196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева
Видзев. Игор Йовичевич

Хорватский специалист Игор Йовичевич уволен в поста главного тренера «Видзева». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

52-летний специалист возглавил команду в октябре 2025 года. Под его управлением «Видзев» азнимает последнее место чемпионата Польши, имея в своем активе 24 очка и идет 17-й в чемпионате Польши.

«Благодарим тренера Игоря Йовичевича за проделанную работу!

Хорват вместе с Юрием Беньо, Андрием Ханасом и Хавьером Луруэнья Лобо были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Тренерский штаб также покидают Лукаш Влодарек и Адам Гибала – их контракты были расторгнуты», – сообщение пресс-службы «Видзева».

Украинском фанату Игор Йовичевич знаком по своей работе с львовскими «Карпатами», «Днепром-1» и донецким «Шахтером».

По теме:
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Шахтер
Игор Йовичевич Видзев Лодзь Шахтер Донецк чемпионат Польши по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05 марта 2026, 07:52 3
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК

Футболист будет выступать в медиалиге

Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Футбол | 04 марта 2026, 20:03 3
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока

Киевский клуб хочет приобрести нападающего до завершения трансферного окна

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Футбол | 05.03.2026, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ приняла решение по матчу Александрия – Оболонь
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Футбол | 05.03.2026, 14:57
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Уверенный шаг в полуфинал. Металлист 1925 в Ковалевке обыграл Локомотив
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Футбол | 05.03.2026, 04:05
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 6
Бокс
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»
04.03.2026, 07:44 1
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 9
Другие виды
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
Игроков и персонал известного украинского клуба мобилизовали в ВСУ
04.03.2026, 04:02 18
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем