ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич уволен из Видзева

Хорватский специалист Игор Йовичевич уволен в поста главного тренера «Видзева». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.

52-летний специалист возглавил команду в октябре 2025 года. Под его управлением «Видзев» азнимает последнее место чемпионата Польши, имея в своем активе 24 очка и идет 17-й в чемпионате Польши.

«Благодарим тренера Игоря Йовичевича за проделанную работу!

Хорват вместе с Юрием Беньо, Андрием Ханасом и Хавьером Луруэнья Лобо были отстранены от исполнения своих обязанностей.

Тренерский штаб также покидают Лукаш Влодарек и Адам Гибала – их контракты были расторгнуты», – сообщение пресс-службы «Видзева».

Украинском фанату Игор Йовичевич знаком по своей работе с львовскими «Карпатами», «Днепром-1» и донецким «Шахтером».