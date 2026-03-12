Секретный план ПСЖ: парижане хотят переманить звезду Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 марта 2026, 05:22
Французы готовят план по подписанию Энцо Фернандеса

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «ПСЖ» нацелился на аргентинского хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. Как передает издание The Touchline в социальной сети X, руководство парижан планирует провернуть этот трансфер 25-летнего футболиста в обозримом будущем.

Решающим фактором в данной сделке может стать очное противостояние «ПСЖ» и «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане полагают, что успех в этом двухматчевом дуэли станет серьезным аргументом в пользу их интереса.

Ранний вылет лондонцев из главного клубного турнира Европы способен подтолкнуть аргентинца к смене клуба в летнее трансферное окно, что существенно облегчит переговорный процесс.

На текущий момент годовое жалование Энцо Фернандеса составляет примерно 10 млн евро. В нынешней кампании полузащитник отыграл 42 матча за «синих», отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2032 года, а его актуальная рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 90 млн евро.

Комментарии
