Нету – о матче с ПСЖ: «Я просил у него прощения, наверное, раз 35»

Полузащитник «Челси» Педру Нету принес публичные извинения за конфликтный эпизод с болбоем, случившийся во время матча против «ПСЖ».

Напомним, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» на выезде потерпели поражение от парижан со счетом 2:5. В ходе игры наставник хозяев Луис Энрике дал указание болбою на «Парк-де-Пренс» затягивать время и не отдавать мяч футболистам «Челси».

Педру Нету, стремясь как можно быстрее возобновить встречу, подошел к юноше, отобрал мяч и толкнул его, из-за чего мальчик упал на газон.