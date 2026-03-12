Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нету – о матче с ПСЖ: «Я просил у него прощения, наверное, раз 35»
Лига чемпионов
12 марта 2026, 04:40 |
Полузащитник Челси принес публичные извинения за конфликтный эпизод с болбоем

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» Педру Нету принес публичные извинения за конфликтный эпизод с болбоем, случившийся во время матча против «ПСЖ».

Напомним, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» на выезде потерпели поражение от парижан со счетом 2:5. В ходе игры наставник хозяев Луис Энрике дал указание болбою на «Парк-де-Пренс» затягивать время и не отдавать мяч футболистам «Челси».

Педру Нету, стремясь как можно быстрее возобновить встречу, подошел к юноше, отобрал мяч и толкнул его, из-за чего мальчик упал на газон.

«Я хочу искренне извиниться за то, что произошло на поле. Я уже принес личные извинения парню. Это случилось на пике эмоционального напряжения в матче.

Мы проигрывали, и моей единственной целью было как можно скорее вернуть мяч в игру. Я слегка подтолкнул его, но сразу осознал, что сделал ему больно.

Я совсем не такой человек. Чтобы загладить вину, я подарил ему свою футболку – подобных вещей на футбольном поле происходить не должно.

Мне очень жаль, я просил у него прощения, наверное, раз 35. В тот момент эмоции зашкаливали. Позже он подошел ко мне, и мы поговорили; он даже рассмеялся, когда я вручил ему свою игровую майку», – рассказал Нету в интервью TNT Sports.

Челси ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Челси Педру Нету Луис Энрике болбой
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
