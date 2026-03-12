Нету – о матче с ПСЖ: «Я просил у него прощения, наверное, раз 35»
Полузащитник Челси принес публичные извинения за конфликтный эпизод с болбоем
Полузащитник «Челси» Педру Нету принес публичные извинения за конфликтный эпизод с болбоем, случившийся во время матча против «ПСЖ».
Напомним, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» на выезде потерпели поражение от парижан со счетом 2:5. В ходе игры наставник хозяев Луис Энрике дал указание болбою на «Парк-де-Пренс» затягивать время и не отдавать мяч футболистам «Челси».
Педру Нету, стремясь как можно быстрее возобновить встречу, подошел к юноше, отобрал мяч и толкнул его, из-за чего мальчик упал на газон.
«Я хочу искренне извиниться за то, что произошло на поле. Я уже принес личные извинения парню. Это случилось на пике эмоционального напряжения в матче.
Мы проигрывали, и моей единственной целью было как можно скорее вернуть мяч в игру. Я слегка подтолкнул его, но сразу осознал, что сделал ему больно.
Я совсем не такой человек. Чтобы загладить вину, я подарил ему свою футболку – подобных вещей на футбольном поле происходить не должно.
Мне очень жаль, я просил у него прощения, наверное, раз 35. В тот момент эмоции зашкаливали. Позже он подошел ко мне, и мы поговорили; он даже рассмеялся, когда я вручил ему свою игровую майку», – рассказал Нету в интервью TNT Sports.
