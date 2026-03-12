АРБЕЛОА: «Он умеет вставать после самых тяжелых ударов судьбы»
Тренер Реала поделился мыслями по поводу нереализованного пенальти Винисиуса Жуниора
Альваро Арбелоа поделился мыслями по поводу нереализованного пенальти Винисиуса Жуниора в поединке против «Манчестер Сити» (3:0).
«Меня очень порадовала реакция трибун «Бернабеу», то, как фанаты поддержали Винисиуса аплодисментами. Если в мире и есть игрок, способный вставать после самых тяжелых ударов судьбы, так это он.
Однако до выхода в следующий этап турнира еще очень далеко. Я сразу сказал об этом игрокам: это не конец. Мы отдаем себе отчет в том, какой силой обладает «Ман Сити» и какой масштабной фигурой является Пеп. Уверен, что в ответной встрече он снова подготовит нам немало сюрпризов», – заявил главный тренер «Реала».
