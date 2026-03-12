Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АРБЕЛОА: «Он умеет вставать после самых тяжелых ударов судьбы»
12 марта 2026, 04:02
Тренер Реала поделился мыслями по поводу нереализованного пенальти Винисиуса Жуниора

Альваро Арбелоа поделился мыслями по поводу нереализованного пенальти Винисиуса Жуниора в поединке против «Манчестер Сити» (3:0).

«Меня очень порадовала реакция трибун «Бернабеу», то, как фанаты поддержали Винисиуса аплодисментами. Если в мире и есть игрок, способный вставать после самых тяжелых ударов судьбы, так это он.

Однако до выхода в следующий этап турнира еще очень далеко. Я сразу сказал об этом игрокам: это не конец. Мы отдаем себе отчет в том, какой силой обладает «Ман Сити» и какой масштабной фигурой является Пеп. Уверен, что в ответной встрече он снова подготовит нам немало сюрпризов», – заявил главный тренер «Реала».

Реал Мадрид Винисиус Жуниор Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола Альваро Арбелоа
Михаил Олексиенко Источник: Marca
