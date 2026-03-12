Луис Энрике сделал смелое заявление после разгромной победы над Челси
Испанец прокомментировал триумф ПСЖ в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Луис Энрике прокомментировал триумф «ПСЖ» над «Челси» (5:2) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
«Нам пришлось пережить непростые отрезки, однако поддержка стадиона была просто фантастической. Наш коллектив обладает неистребимым духом: независимо от сценария игры, мы продолжаем гнуть свою линию и бороться до конца.
Этот результат, безусловно, радует, но вся борьба еще впереди – ответная встреча будет крайне сложной.
Подобные драматичные поединки нам уже доводилось проводить на общем этапе турнира, поэтому для нас такая атмосфера привычна. Даже когда соперник выравнивал положение, мы не отступали от своего плана и продолжали придерживаться выбранной тактики.
Мы нацелены на победу и в гостевом матче, хотя прекрасно осознаем, насколько трудным станет это испытание», – поделился наставник парижан в эфире Canal+.
