Росеньор нашел виновного в поражении Челси от ПСЖ в ЛЧ

Наставник «Челси» Лиам Росеньор подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ» (2:5) в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Любая тактическая стратегия в футболе несет в себе риски: как дальняя передача может привести к курьезному автоголу, так и выстроенная атака – к пропущенному контрвыпаду.

Я принимаю всю ответственность за этот результат на себя. Крайне досадно осознавать, что в периоды нашего контроля над игрой соперник сумел пять раз поразить наши ворота при показателе ожидаемых голов (xG) всего 0,9. Смириться с таким фактом непросто.

У нас совсем мало времени на рефлексию – предстоит подготовка к поединку с «Ньюкаслом», а следом и к ответной игре с парижанами. Ошибки всегда бьют по уверенности, но я верю в потенциал нашего состава.

Мы не собираемся искать виноватых, но обязаны сделать выводы и исключить повторение подобных промахов», – цитирует Росеньора Sky Sports.