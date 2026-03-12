Росеньор нашел виновного в поражении Челси от ПСЖ в ЛЧ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Наставник синих откровенно высказался об игре команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Лиам Росеньор подвел итоги разгромного поражения от «ПСЖ» (2:5) в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Любая тактическая стратегия в футболе несет в себе риски: как дальняя передача может привести к курьезному автоголу, так и выстроенная атака – к пропущенному контрвыпаду.

Я принимаю всю ответственность за этот результат на себя. Крайне досадно осознавать, что в периоды нашего контроля над игрой соперник сумел пять раз поразить наши ворота при показателе ожидаемых голов (xG) всего 0,9. Смириться с таким фактом непросто.

У нас совсем мало времени на рефлексию – предстоит подготовка к поединку с «Ньюкаслом», а следом и к ответной игре с парижанами. Ошибки всегда бьют по уверенности, но я верю в потенциал нашего состава.

Мы не собираемся искать виноватых, но обязаны сделать выводы и исключить повторение подобных промахов», – цитирует Росеньора Sky Sports.

Стоит подчеркнуть, что показатель xG у «ПСЖ» составил 0,98, тогда как «аристократы» завершили матч с 1,73 по метрике ожидаемых голов.

По теме:
Буде-Глимт – Спортинг – 3:0. Сказочный разгром в Норвегии. Видео голов
Вышел на 62-й – и зажег: Назван лучший игрок матча ПСЖ – Челси
Винисиус превзошел исторический рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
