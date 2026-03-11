Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 19:45 |
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного

«Челси» проведет матч против «ПСЖ»

11 марта 2026, 19:45 |
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

23-летний центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный может сегодня сыграть против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Забарный хорошо знаком «аристократам» из Премьер-лиги после выступлений за «Борнмут», из которого он в прошлом году перешел в ПСЖ за £57 млн.

Как отмечает источник The Chelsea Chronicle, в Лондоне ждут его выхода в старте парижан, ведь его история выступлений против «Челси» не вдохновляет: в четырех встречах за «Борнмут» он ни разу не выиграл, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Последний матч завершился 2:2 на Стэмфорд Бридж, когда Рис Джеймс сравнял счет на последних минутах.

На фоне нестабильной формы ПСЖ, о чем говорил тренер Луис Энрике, в «Челси» надеются, что украинский защитник не будет слишком уверенным в матче.

По теме:
Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Челси. Текстовая трансляция матча
Сыграет ли Забарный? Обнародованы стартовые составы на матч ЛЧ ПСЖ – Челси
Илья Забарный Лига чемпионов ПСЖ Челси ПСЖ - Челси
Дмитрий Олийченко Источник: The Chelsea Chronicle
orl103
Ось так, йди до секасів, вони наші побратими, а франзузи, це таж русня. Вони нас чморять, марії матьї!
Ответить
0
