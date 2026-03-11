В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного

23-летний центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный может сегодня сыграть против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Забарный хорошо знаком «аристократам» из Премьер-лиги после выступлений за «Борнмут», из которого он в прошлом году перешел в ПСЖ за £57 млн.

Как отмечает источник The Chelsea Chronicle, в Лондоне ждут его выхода в старте парижан, ведь его история выступлений против «Челси» не вдохновляет: в четырех встречах за «Борнмут» он ни разу не выиграл, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Последний матч завершился 2:2 на Стэмфорд Бридж, когда Рис Джеймс сравнял счет на последних минутах.

На фоне нестабильной формы ПСЖ, о чем говорил тренер Луис Энрике, в «Челси» надеются, что украинский защитник не будет слишком уверенным в матче.