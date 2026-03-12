«Это мой лучший матч»: Герой Реала раскрыл секрет победы над Сити

Федерико Вальверде поделился эмоциями после оформления хет-трика в ворота «Манчестер Сити» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Это что-то невероятное. О подобных вечерах мечтает каждый футболист. Хочу выразить признательность моим партнерам за доверие, которое помогает мне сохранять боевой дух, а также тренерскому штабу и всем, кто поддерживал нас в столь непростом сезоне.

Безусловно, этот поединок стал для меня лучшим, особенно с точки зрения результативности. Я по-настоящему наслаждался футболом, чего со мной не случалось уже давно. Я счастлив, но больше всего меня радует командный успех.

Я стремлюсь чаще подключаться к атаке – это прямое указание тренера. Сегодня у нас было достаточно игроков для контроля мяча в центре, поэтому я имел возможность выдвигаться выше. Партнеры снабжали меня великолепными пасами.

Мы тщательно разбирали манеру соперника использовать персональный прессинг при розыгрышах от ворот. Нам удалось быстро переходить в наступление и извлекать из этого максимальную пользу.

Мы обязаны относиться друг к другу как братья и поддерживать один другого в трудные минуты. Если мы будем действовать как единое целое, то сможем покорить любые вершины.

Мы прекрасно понимаем, что играть в Манчестере всегда непросто из-за невероятной поддержки трибун. К ответной встрече нужно подойти так, словно на табло по-прежнему 0:0», – заявил полузащитник «Реала» в интервью Movistar.